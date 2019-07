Roberto López: "Defender los colores de tu ciudad y jugar en casa es lo mejor"

Regresa un hombre de la vieja guardia auriverde. Roberto López Sánchez ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético Tomelloso tras su marcha hace dos temporadas de la entidad Tomellosera. Futbolista de aquella maravillosa quinta del 92 que ensalzó al cuadro amarillo hasta la Tercera División, Roberto vuelve a la que fue su casa durante muchos años y lo hace siendo un jugador más maduro en su juego, con las ideas claras y un objetivo firme.

La vuelta a casa: “Es eso, volver a casa. Mi primera etapa fue brillante a pesar de que salí de una manera un tanto complicada, ya que no jugaba lo que yo quería. Cualquier futbolista lo que quiere es jugar y sentirse importante. Tomé rumbo a Manzanares y después al Atlético Pedro Muñoz, donde me han tratado fenomenal, pero defender los colores de tu pueblo y jugar en casa es lo mejor“.

¿Cómo le ha ido fuera de Tomelloso estos años?: “Un poco de todo. En Manzanares había un buen equipo, pero las cosas no salieron bien y se destituyó demasiado rápido a Carlos Julián, eso nos hizo descolgarnos de los puestos de arriba. En Pedro Muñoz se montó un grupo para ascender, pero hubo varias dificultades en el vestuario, pocos jugadores locales y muchos extranjeros. Al final no se cumplieron las expectativas. He aprendido mucho en este tiempo y cogido experiencia”.

Expectativas en tu segunda etapa: “Un proyecto nuevo, atractivo y en el que toca empezar de cero, con gente local, de la casa y donde tenemos que ser capaces de traer la ilusión a la afición de Tomelloso“.

¿Cómo ve la confección de la nueva plantilla?: “Aún quedan muchos jugadores por venir y es arriesgado decir donde puede estar el equipo. Es una garantía que el entrenador sea Raúl, me parece un gran preparador y una gran persona. Contacto conmigo y no me lo pensé. Las renovaciones de Buyo y Loren son primordiales para el proyecto, la subida de Joaquín o Hilario y las llegadas de Cristian y Alberto, con el que coincidí en Pedro Muñoz. De momento hay que seguir sumando gente que apueste por esto”.

La sociedad con Javi Fernández: “He hablado con él varias veces para convencerlo, pero ha decidido dejar de jugar. También lo he hecho con otros compañeros de la quinta del 92 que me hubiese gustado que estuvieran aquí conmigo. Quién sabe, dentro de un año quizás volvamos a juntarnos otra vez, sería bonito”.

Aportación al equipo: “Tengo el objetivo muy claro y debo ser un hombre clave en el equipo, tengo que dar el paso. No puedo ser uno más y eso lo he hablado ya con el entrenador”.