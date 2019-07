La situación económica no permite ahorrar al 38% de los canarios

El 46% de los ciudadanos canarios no ahorra nada de sus ingresos anuales, según consta en los datos publicados este martes del Observatorio de Pensiones de Caser. En él, además, se concreta que de ellos el 38% dice no ahorrar porque su situación económica no se lo permite.

Entre los que sí ahorran, una de las principales razones es prepararse para la jubilación. Además, los canarios que se reconocen no previsores --que no ahorran por falta de prevención-- son el doble que la media nacional, aglutinando al 15 por ciento, frente al 7 por ciento del conjunto de la media del Estado.