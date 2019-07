¿El primer Cineuropa sin Losa?

José Luis Losa, director y alma máter de Cineuropa desde su creación hace más de 30 años está ahora mismo excluido de la posibilidad de organizar la edición de este año. La razón ha sido un defecto de forma en la presentación de la documentación para optar al contrato. El pliego de condiciones obliga a que lo que se entrega en cd (en formato digital) y en papel sea exactamente lo mismo. Sin embargo, el equipo de Losa entregó dos cds que tenían más contenidos que los presentados en papel. En uno de ellos aparece un documento en el que se especifica la oferta económica y las normas del concurso dejan claro que en ese sobre, "el número dos", no se incluirá "documentación que pueda hacer referencia en ningún caso a las condiciones económicas del contrato, que serán valoradas en una posterior fase de licitación". Incumplir esto, como hizo Losa, le ha supuesto ser excluido del proceso.

"la burocracia mata al arte" El actor Antonio Durán Morris, el último artista en recibir el Premio Cineuropa, se enteraba por la SER de la noticia y dejaba una reflexión similar a la que otros actores y cineastas compartieron en redes sociales. "La burocracia nos come y acaba matando al arte. Por más que fuese un error administrativo, hablamos de 33 años de historia de un festival que se ha convertido no sólo en representativo de Galicia, sino en uno de los más importantes de España... La verdad es que estoy un poco en shock".

Se da la circunstancia de que, por primera vez en más de una década, la suya no era la única oferta presentada para organizar Cineuropa. La Tropa Produce, organizadora de los Premios Feroz, el Festival Internacional de Cine de Almería o el de Teatro Clásico de Alcántara, también opta a un contrato que, con el IVA, alcanza los 219.000 euros.

José Luis Losa culpa de esta situación a un "error humano" en la presentación de los documentos y no arroja la toalla. No oculta su "preocupación" porque La Tropa Produce no cuenta con "la capacidad para afrontar un festival de la magnitud de Cineuropa ya que ninguno de los eventos que ha impulsado hasta ahora tiene nada que ver en tamaño y en concepto con el festival compostelano". La concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, no ha querido hacer declaraciones ya que el procedimiento todavía sigue abierto.