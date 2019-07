El PP dejó 12 licencias sin resolver para el 'Jaén Plaza'

Los promotores del 'Jaén Plaza' critican el retraso injustificado de una docena de licencias. Los representantes del Grupo Alvores se han reunido este miércoles con el alcalde de Jaén, Julio Millán. Uno de ellos ha sido su presidente, José Carrión, quién ha valorado la disposición mostrada por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén para sacar del hoyo administrativo los muchos expedientes no resueltos para el futuro Centro Comercial. Además, Carrión ha criticado que todavía haya 12 licencias pendientes de resolución de la época del exalcalde popular, Javier Márquez.

En relación a esas licencias, Carrión decía que algunas son de empresas muy potentes que están a expensas de estas licencias para hacer distintas obras de reforma. Se necesitaría, afirman desde Grupo Alvores, que en el mes de julio se despejase este cuello de botella burocrático. José Carrión reconoce que el reciente varapalo al PGOU, tumbado por la justicia, puede influir pero asegura que el retraso de licencias durante el gobierno del PP "no tiene justificación".

"Sin duda el contexto jurídico del Plan General no ha favorecido esa agilidad. Ha habido mucha cautela por parte de los técnicos, a nuestro entender, infundada en muchos casos. Esto se ha traducido en retrasos sin ninguna justificación. Sobre los expedientes, no es que estén contestados y que nos estén poniendo pegas o que haya dificultades legales o jurídicas, simplemente no se contestan. No hay motivo explícito de por qué se retrasan las cosas. La cuestión es que están retrasadas", se lamentaba Carrión.

El ayuntamiento ya trabaja en ello

El nuevo alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, ha prometido a los representantes del Grupo Alvores que se va a trabajar duro para desatrancar esa docena de expedientes que se necesitan para la puesta en marcha del Centro Comercial 'Jaén Plaza'. Para ello, tomarán "medidas a corto y a medio plazo", especificando que están trabajando para la resolución de los citados expedientes desarrollando "reuniones casi diarias así poder subsanar los elementos que tengan algún impedimento". También se contempla, tal y como ya se anunció, la reordenación del área de urbanismo.

"La gerencia de Urbanismo va a retomar nuevamente las competencias y por tanto en el próximo pleno ya llevaremos la revocación de los acuerdos que conllevaban la supresión de ésta. Eso se llevará a cabo en el pleno previsto para el próximo 19 de este mes y, mientras tanto, el resto de acuerdos se harán vía decreto y así recuperar las competencias de la gerencia, la reordenación y la reorganización de la misma a través del personal de la casa".

Durante la reunión, Grupo Alvores se comprometía con el regidor a colaborar activamente con el comercio de la capital para hacer compatible la existencia entre los grandes centros comerciales y el comercio tradicional. Además, se asegura desde la empresa promotora que se sigue contemplando la apertura del centro comercial en otoño y que, casi con total seguridad, ya contará con Decathlon, Lidl, McDonald, Kfc, Tienda Animal, Foster Hollywood, C&A o Juguettos entre otros.