Tenerife y Real Madrid Castilla, platos fuertes de la pretemporada culturalista

La Cultural se pondrá el traje de faena el lunes 15 de junio, aunque desde días antes los jugadores deberán ponerse en manos de los médicos para realizar los pertinentes reconocimientos. A las órdenes de José Manuel Aira, los blancos disputarán ocho partidos de preparación con un amplio recorrido por la provincia y dos citas estrella, ante un equipo de superior categoría y en la puesta de largo en el Reino de León.

La plantilla culturalista viajará a tierras canarias tras aceptar la invitación del CD Tenerife para participar en el longevo Trofeo Teide que se celebrará el 27 de julio en "Los Cuartos" de La Orotava, al norte de la isla. En su 49ª edición, este evento, por el que desfilaron conjuntos de la talla del Valencia, el Athletic Club, la Real Sociedad o el Peñarol de Montevideo y que durante muchos años inició la temporada de los derbis frente a la UD Las Palmas, ha apostado en los últimos tiempos por rivales de otro perfil, como el Celta B en 2018 y ahora la Cultural.

La pretemporada comenzará en lo que a partidos se refiere el 20 de julio con la UD Toralense como primer "sparring", un duelo que medirá en los banquillos a los hermanos Aira, José Manuel y Carlos. Posteriormente, la Cultural cumplirá con sus habituales visitas a los feudos del At. Bembibre. el At. Astorga y La Bañeza FC, éste para cerrar una preparación que una semana antes tendrá una buena piedra de toque.

Los aficionados leoneses solo verán a su equipo en la ciudad en una ocasión. Será el miércoles 14 de agosto en el choque de presentación en el Reino de León que medirá a la Cultural y al Real Madrid Castilla, equipo que dirigirá la próxima temporada el ex futbolista Rául González Blanco y en el que el japonés Kubo será el jugador referencia. Tras igualar a puntos en el cuarto puesto quedando fuera la Cultural por el golaverage particular, este enfrentamiento apunta a ser uno de los partidos más destacados de la liga 19/20 si finalmente no hay grandes modificaciones en el reparto de grupos (el 10 de julio se reunirá la Comisión de Clubes de Segunda B).

Relación de partidos de pretemporada de la Cultural:

Sábado 20 de julio: CD Toralense vs Cultural y Deportiva Leonesa en La Mata

Martes 23 de julio: Atlético Bembibre vs Cultural y Deportiva Leonesa en La Devesa

Sábado 27 de julio: CD Tenerife vs Cultural y Deportiva Leonesa (Trofeo Teide)

Viernes 2 de agosto: Cultural y Deportiva Leonesa Real Valladolid Promesas en Medina de Rioseco

Miércoles 7 de agosto: Atlético Astorga vs Cultural y Deportiva Leonesa en La Eragudina.

Sábado 10 de agosto: Zamora CF vs Cultural y Deportiva Leonesa en La Ruta de la Plata

Miércoles 14 de agosto: Cultural y Deportiva Leonesa vs Real Madrid Castilla en el Reino de León

Domingo 18 de agosto: La Bañeza FC vs Cultural y Deportiva Leonesa en La Llanera