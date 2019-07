Muchos contactos, pero pocos cambios, de momento, para llegar a un acuerdo de investidura

El negociador de Vox, Luis Gestoso ha señalado que de momento no han cambiado su postura con respecto a ayer y están a la espera de que Ciudadanos explica que parte de su programa aplicaría de ir al gobierno y si estas son las que comparten o las que no.

En este caso estaría por ejemplo la derogación parcial o un posible recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Igualdad LGTBI, algo que Ciudadanos ya han dicho que no tocaría.

Gestoso insiste en que no le van a dar un cheque en blanco a quienes les ponen cordones sanitarios. Si de aquí a mañana Ciudadanos no se sienta a hablar y firma un documento conjunto, "votaremos que no" ha dicho Gestoso.

Algo más flexible se ha mostrado el portavoz parlamentario Juan José Liarte, que ha avanzado que su grupo trabaja "contrarreloj" elaborando diversas propuestas para presentarle al PP y a Ciudadanos de cara a encontrar un acuerdo, "especialmente con Ciudadanos" antes de la segunda votación del debate de investidura.

Liarte ha dicho que VOX "está dispuesto" a "hacer los esfuerzos necesarios" para que haya gobierno "y salgamos de esta situación que tanto perjudica a los intereses de la Región.

Pero de momento, nadie cambia de postura. Ciudadanos asegura que se mantiene en su posición de no negociar con VOX porque, ha dicho el negociador, Miguel Garaulet, "Cs tiene un acuerdo de investidura y de gobierno con el PP" y no quieren estar en otras negociaciones.

Garaulet pide responsabilidad a VOX y que no la eludan acusando a los demás. Insiste en que Cs está actuando con lealtad y que no hablarán con nadie mientras tengan un pacto con el PP. Además, ha desmentido a Luis Gestoso, que ayer dijo que tenían un acuerdo con el PSOE.

Ciudadanos apela a la abstención de Vox para facilitar la investidura. Garaulet pone curiosamente como ejemplo, que a su partido le están pidiendo esa abstención para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno de España.

El negociador del PP, José Miguel Luengo ha señalado esta mañana que están pendientes de firmar el acuerdo programático con Vox, que ya existe, pero que aún no han firmado y siguen tendiendo la mano a los de Abascal para facilitar la investidura de López Miras como presidente de la comunidad.

La situación está tan estancada, que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, viaja de nuevo hoy a Murcia con el objetivo de intentar desbloquear la investidura.

Un desbloqueo en el que es trascendental la posición de Vox que, de momento, no da su brazo a torcer como hemos escuchado.