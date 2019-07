La vecina de la Plaza Sardoy indemnizada con 51.000 euros por el Ayuntamiento: "Tenía fobia a la cama"

Fina García, que ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Murcia, nos ha contado su lucha judicial contra el Ayuntamiento de Murcia por el ruido que había en su calle, con hasta cinco bares con música concentrados al lado de su casa. La lucha contra el ruido, que ya empezó su padre mientras estaba en vida, ha marcado buena parte de su vida física y psicológicamente.

La vecina, que colaboró con el Consistorio hace un año para diseñar el Plan del Ruido desde la asociación "No más ruido", ha criticado la ejecución de ese plan por parte del Ayuntamiento, del que dice que no hay nada: la Policía de Ocio deja de trabajar a las once de la noche, los medidores de ruido que se iban a instalar en las calle con más contaminación acústica siguen sin instalar un año después y los estudios para informar sobre los resultados del Plan se hacen ahora que ya no hay tantos estudiantes en los bares.

Tras varios juicios perdidos y un poco de cansancio, ahora esta vecina deberá ser indemnizada con 51.000€ por el Consistorio murciano. Tras varias derrotas judiciales, la vecina dice que no le satisface tanto el dinero como el hecho de ser creída y recibir la razón de parte de un tribunal.