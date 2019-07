Borja Mayoral, una reflexión muy real

La llegada de Borja Mayoral a la Real Sociedad ya no es tan segura. Lo que hace unos días parecía un fichaje casi cantado, ahora mismo está parado y con bastantes papeletas para que acabe sin concretarse. La realidad es que el club donostiarra tiene que tomar en breve la decisión de si se lanza definitivamente a por el delantero de Parla, o si finalmente deja pasar la oportunidad de cerrar su contratación, después de llevar semanas trabajando en ella, tener todo acordado con el jugador y dar pasos muy concretos con el Real Madrid para sentar las bases de la medicación.

En la Dirección de Fútbol no se oculta que se trata de un jugador que gusta, que se le ha seguido mucho y cuyos informes son muy buenos. Por eso mismo se dieron mucha prisa en comenzar los contactos nada más terminar la temporada pasada. Y por eso era el segundo verano que se preguntaba por su situación, después del interés mostrado en el mercado de fichajes del año pasado. El problema es el precio de Borja Mayoral. Porque el Real Madrid, junto con el jugador, decidió que era momento de salir, no se quería buscar otra cesión más. Y el club blanco se empezó desmarcando cantidades desorbitadas para lo que hasta ahora había ofrecido en la élite el jugador de Parla, al pedir inicialmente 35 millones de euros por su contratación. Después, ha ido bajando sus pretensiones, al pedirle el jugador que pusiera facilidades a su salida y para elegir su destino. La última cifra que pedía el club blanco era de unos 15 millones de euros.

No obstante, siguen siendo cantidades consideradas elevadas en el club donostiarra, que ha intentado bajar el precio de su fichaje, incluyendo en la operación también variables. Los contactos con el Madrid se han mantenido en las últimas semanas, mientras que con Mayoral se había llegado a un entendimiento en las condiciones de su llegada a la Real. Al jugador de Parla le han ido dando noticias optimistas de su fichaje por el club donostiarra, tanto es así que no dudaba en repetir su deseo de llegar a San Sebastián, reconociendo el interés y los contactos con la Real. Pero lo que parecía bien encaminado hace no tanto tiempo, ahora está más que en el aire. La Real debe decidir qué hacer con Mayoral, porque su fichaje no le va a resultar barato (de 10 millones no va a bajar) , y sería una apuesta por un jugador con mucho futuro, que a largo plazo puede dar un gran rendimiento porque calidad tiene para ello, pero que no tendría un sitio asegurado en la delantera realista la próxima campaña, porque se cuenta con que Willian José se queda y han llegado Alexander Isak y Portu.

Esta reflexión es la que se hacen en la entidad donostiarra, y es lo que está frenando el avance de las negociaciones. No quiere decir que no se vaya a hacer, pero a día de hoy es complicado y la situación no es nada clara. Eso sí, en la Real deben tomar una decisión en los próximos días, porque Mayoral sigue esperando a la Real, con su deseo expresado públicamente de jugar vestido de txuri-urdin. Pero también quiere solucionar lo antes posible su futuro. Por eso, si representante, Manuel García Quilon, lo ha vuelto a ofrecer a clubes que también habían mostrado interés en Mayoral hace días, como el Levante, que lo había dado por descartado, pero que ahora ve que puede haber partido, sobre todo si acaba vendiendo a Roger Martí al Espanyol, que habría preguntado por su situación ante la posible marcha de Borja Iglesias al Betis. Incluso, una cesión, que hace semanas estaba descartada, ahora se plantean de nuevo, cuando la idea de la operación era una venta con opción de recompra por parte del Real Madrid. Roberto Olabe y Jokin Aperribay deben decidir, por tanto, si apuestan por Mayoral, con una fuerte inversión por un jugador que gusta, que tiene mucho presente, pero con el que se miraría más a futuro.