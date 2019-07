Nicola: "El ascenso no tiene que ser una obsesión"

Marcelo Nicola ha sido presentado como nuevo entrenador del Delteco GBC. Firma por una campapa con opción a otra en caso de ascenso a Liga ACB. El presidente del club, Nacho Núñez, ha sido el encargado de presentarlo en sociedad en la sala de prensa de illunbe. "Comenzamos un tiempo nuevo con Marcelo Nicola como entrenador. Tiene gran experiencia en el mundo del baloncesto y tiene mucha hambre, ganas e ilusión, y con amplio conocimiento del juego. Es un entrenador muy completo. Hace un año estuvimos en conversaciones con él. Espero que el club pueda crecer con él y que sea una figura clave". Después, ya era el propio protagonista, el técnico argentino, el que tomaba la palabra.

-Primeras palabras. "Agradecer la acogida, feliz e ilusionado. Es un sitio al que llegue hace años muy joven, me trae muy buenos recuerdos. Habrá que volver a empujar y crear el estudiamos de la gente, con tremendas ganas. Espero poder convencer a la gente para que nos ayude en este proyecto".

-Razones para venir a Donostia. "El proyecto y las personas que lo manejan, porque hace que sea apetecible, con ganas de crecer y consolidarse. Llevo muchos años en el baloncesto, he estado en muchos sitios, así que estoy con ganas de crecer juntos para que este proyecto sea sólido y duradero".

-Objetivo. "El objetivo claro es crecer juntos, todos, el club, el equipo y yo como entrenador, consolidar a la afición. Hacer un equipo combativo y que de todo en cada partido, si eso vale para que el club esté arriba, será bueno para todos".

-Idea de GBC. "Que tenga experiencia en la leb para que conozca la competición, queremos tener identificación con jugadores giluzkoanos que nos puedan ayudar en el trabajo y manejo del grupo, pero quiero un equipo atlético y que tenga ganas en el campo, y que pelee hasta el final. Quiero que luche hasta el final".

-Cómo se define como entrenador. “Intento adaptarme a las características de los jugadores que tengo, debo ser flexible para ayudar a los jugadores a que se expriman al máximo. Me gusta jugar agresivo, rápido y con un baloncesto divertido y que enganche”.

-Gasca. “Eso está claro, volver a enganchar a la afición para que el pabellón se llene y para eso tenemos que ayudarles nosotros a ellos, es algo recíproco”.

-No quiere obsesionarse con el ascenso. “No podemos escondernos y negar que es una cosa que el club quiere y yo como entrenador también quiero, lo que no tiene que ser es una obsesión, debemos crecer todos juntos para que sea parte del camino, lo contrario sería contraproducente y no ayudaría a nadie”.

-Qué supone en lo personal el GBC. “Es un desafío más en mi carrera personal y profesional. Nunca he tenido miedo a enfrentarme a desafíos nuevos. En su momento me marché al extranjero como jugador y como entrenador estuve en sitios difíciles de entender. Es un desafío que me haga crecer como persona y entrenador”.

-Jugadores gipuzkoanos. “Nos vamos a reunir con los chicos gipuzkoanos, comentar la situación, verlos y lo que hay que tener claro es que queremos identificarnos con gipuzkoa pero ellos también deben comprometerse porque ellos son los de casa, los que deben acoger a la gente de fuera y es una parte muy importante del trabajo”.