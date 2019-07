Detenido un hombre por tener conversaciones de contenido sexual con una menor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años, vecino de Bizkaia, por un supuesto delito sexual hacia una niña cántabra de 11 años, a la que presuntamente envió durante meses conversaciones de tipo sexual a través del teléfono móvil, con el método denominado "Child Grooming".

Según el Instituto Armado, ese método se lleva a cabo por internet, telefonía o cualquier tecnología de la información y la comunicación para concertar encuentros con menores y realizar actos de carácter sexual, o para obtener imágenes pornográficas de los menores.

En este caso, el detenido, que es familiar de la madre de la niña, no pretendía quedar con la menor, si no tener conversaciones y compartir imágenes de contenido sexual, según precisa la Guardia Civil.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor, que informó a los agentes, de que su hija había vuelto a recibir este pasado mes de junio, en su teléfono móvil, conversaciones de contenido sexual, que también le habían llegado el pasado verano hasta el mes de octubre.

La madre aseguró, que el año pasado entre esos mensajes, había vídeos pornográficos y que cuando se enteró, en octubre, que el supuesto autor de los contactos era un familiar suyo, puso fin a la situación.

Sin embargo, según informa este miércoles la Guardia Civil, la madre denunció que este pasado mes de junio la niña volvió a recibir esas conversaciones de tipo sexual, por lo que decidió denunciar los hechos.

Los especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil concluyeron, tras su investigación, que el vecino de Bizkaia, era el supuesto autor de las conversaciones, por lo que se instruyen diligencias contra él como investigado por un delito de abusos sexuales.

La Guardia Civil ha alertado que, aunque no haya un encuentro, este tipo de situaciones son de "alto riesgo" para los menores y, por ello, aconseja a los padres que pidan a sus hijos que no tengan contactos por redes sociales u otras formas tecnológicas con personas que no conozcan, aunque digan que son de su edad, ni que envíen fotografías o vídeos de ellos.

También pide la Guardia Civil a los padres que recomienden a sus hijos que tengan la confianza suficiente para comunicar cualquier situación de este tipo a sus padres o familiares, para que puedan ayudarles a denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad.