Matrimonio homosexual: un paso más hacia la igualdad /

¿Se imagina que su marido o su mujer enferma y en su trabajo no le dejan salir al hospital o no le dan el permiso correspondiente por operación? ¿Se imagina que después de llevar décadas con su pareja, esta fallece y usted no puede heredar los bienes que han conseguido juntos? Esto son solo algunos de los ejemplos de derechos que otorga el matrimonio, la unión entre dos personas hecho realidad a través de un trámite legal.

Hace 14 años, el colectivo LGTBI+ no tenía la posibilidad de disfrutar de los derechos que otorga el matrimonio porque no se podían casar. Era una desigualdad más, ya que cualquier heterosexual si podía casarse y por consiguiente, tener todos los derechos. Hasta el 3 de julio de 2005, momento en el que se aprobó la Ley de Matrimonio Homosexual, un pequeño paso hacia la igualdad.

Junto a una abogada, la Fundación Triángulo y un hombre que se casó con su pareja hace 5 años, vamos a conocer la importancia de esta ley y la necesidad de seguir logrando más derechos para el colectivo LGTBI+ y conseguir así la igualdad plena para todos.