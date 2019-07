Netflix y el honor perdido de la Costa del Sol

Ya me hubiera gustado ver la cara del ejecutivo de Netflix al que le tocó abrir la carta del gerente del Patronato de Turismo quejándose por la imagen de la Costa del Sol en la comedia ‘Criminales en el mar’ protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler:

–Fuck! That place is far worst than our parody

Lo que, traducido al román paladino, vendría a significar “¡Joder! Aquello es incluso peor que nuestra parodia”.

Y es que, si bien se mira, resulta mucha más ridícula la carta del Patronato de Turismo, interviniendo para salvar el honor de la Costa del Sol, que la escena caricaturesca del aeropuerto de Málaga. Va de suyo que en las comedias de sal gorda se abusa de los tópicos, claro que sí; y lo mismo un siciliano sale siempre con la lupara de cañones recortados como si todos fuesen de Cosa Nostra, o se abona a los alemanes a la parodia de Malditos bastardos, y los ingleses suelen ser hooligans borrachos o los franceses unos estirados estúpidos con gesto de oler mierda…. El catálogo de tópicos es inagotable, y basta ver nuestros propios 8 apellidos vascos o catalanes, de modo que esta comedia sencillamente exprime los nuestros en una estampa chusca al ser recibidos los protagonistas por una mujer vestida de faralaes, un guitarrista y un guía vestido con los colores de la bandera de España delante de un autobús zarrapastroso con el rótulo Gonzales Tour, mucho más verosímil en México que en Málaga. Ni siquiera se rodó aquí.

Ofenderse por algo así es una expresión de debilidad. Ofenderse en voz alta son ganas de hacer el ridículo.