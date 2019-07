Un joven universitaria de 19 años, natural de Ceuta, Lamia Ahmed, buscaba piso en el barrio malagueño de Teatinos para seguir estudiando el Grado en Criminología de la Universidad de Málaga (UMA). Este año le toca tercero pero no se podía imaginar el problema con el que se iba a topar este verano a la hora de buscar la vivienda.

Encontró a un grupo de chicas dispuestas a compartir la casa con ella. Una vez acordados los detalles del contrato de alquiler y la gestión de los pagos, la propietaria del piso le pidió los datos de Lamia: su nombre y apellidos y los de sus padres, su dirección, su teléfono, etc. Es aquí cuando la casera no quiso completar l proceso de alquiler ya que, según lo que le dijo a las inquilinas, “no quería que estuviera en el piso, es de un barrio con mucha delincuencia en el que trabajaba allí como fiscal”.

Todo ocurrió esta misma semana y Lamia decició denunciarlo en su cuenta personasl de Twitter. La publicación, hasta el momento, acumula casi 9.000 retuits y más de 12.700 ‘me gusta’.

Y que me avisas en para firmar el contrato. Pues bien, hoy me escribe una de las chicas que estaban en el piso para decirme que la casera al ver mi apellido, que es Ahmed Ahmed, se quedó chocada. Luego la cosa empeoró cuando vió de donde venía BARRIO PRÍNCIPE ALFONSO, EN CEUTA. — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

La propia joven ha relatado en la SER que la casera no ha querido volver a contactar con las compañeras del piso ni con la propia afectada. “Al menos me gustaría poder hablar con ella y explicar que no soy como piensa. Aunque no me vaya a dejar quedarme en el piso, que me lo diga a la cara” señala. Lamia ha preferido, al menos de momento, no denunciar los hechos ante la Policía a pesar de tratarse de un claro caso de discriminación por raza.