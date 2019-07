Sara Rosenberg y su 'Conversación con Antonio Machado en la Argentina' gana la Beca Residencia Poética SXS

La autora Sara Rosenberg (Argentina, 1954), es la ganadora de la IV Beca Residencia Poética Internacional SxS Antonio Machado, convocada por los Ayuntamientos de Soria y Segovia con el fin de promover la creación poética de autores no españoles residentes en Europa en torno al autor, que fue profesor durante unos años en las dos ciudades castellanas. Rosenberg ha sido la elegida con su proyecto Viaje y conversación con Antonio Machado, que propone un recorrido desde los archiconocidos versos “Caminante no hay camino…” hasta los espacios por los que pasó el poeta en distintas etapas de su vida, y que no finaliza en él, sino que se propone sea continuado por los participantes en las actividades abiertas del proyecto.

A través de talleres de lectura y escritura activa, se realizará una lectura comprensiva y crítica de la obra de Machado en distintos géneros, y a partir de ella, de otros autores que estuvieron relacionados con su vida y su poética. Se recorrerán las ciudades siguiendo los textos de uno y de otros, más que caminos físicos que éstos realizaron. Sumándole elementos gráficos como la fotografía o la ilustración, Rosenberg propone reconstruir la historia de la ciudad en el momento tomado como referencia, y actualizarla. El viaje comenzado recorrerá las ciudades de Segovia y Soria, pero tiene previsto finalizar en Collioure, el pueblo costero del sur de Francia donde se exilió Machado tras la guerra civil y donde murió Machado poco después. De esta forma, se podrán conectar los distintos itinerarios creados en cada localidad, creando una red fruto del trabajo colectivo que podrá ser continuado.

Las paradas que se harán en el recorrido que propone la escritora argentina, y que vienen marcadas en el índice del futuro libro que resultará de la Beca, son: los viajes y la poesía; el Humanismo; las rutas de la palabra; los encuentros y desencuentros (poesía, amistad, amor); el hombre y su mundo en un tiempo convulso; La guerra como último libro escrito; Historia y Escritura; el corto exilio del viajero; Memoria y Literatura; la actualidad del nomadismo; y un último capítulo dedicado a Historia y Memoria, en una mirada al camino recorrido. En definitiva, el libro que propone Sara Rosenberg es un libro de viaje-poesía-historia que actúa a modo de “diálogo de caminantes”.

En esto proyecto la becada hace converger muchas de las facetas creativas que desarrolla. Por un lado, su faceta como profesora en talleres de escritura, literatura y arte en escuelas, museos y centros culturales de Granada, León y Madrid, donde vive desde 1982. También, la dramaturgia (es Licenciada en Dramaturgia y Dirección de Escena por la Escuela de Arte Dramático de Uta Hagen, en Nueva York. Ha estudiado Guion cinematográfico en la Escuela de Cine de La Habana. Sara Rosenberg es una artista multidisciplinar y autodidacta sobre la base de una formación reglada, que además ha conocido, ella misma, el exilio. Desde su Argentina natal tuvo que exiliarse en México en 1975. Posteriormente ha vivido también en Cánada, y desde el año 1982 reside en Madrid.

Dentro de su obra literaria, ha tocado múltiples géneros. En novela ha publicado cinco trabajos, editados en español en países como España, Argentina o Cuba, y traducidos al francés y al alemán para los mercados francés y austríaco respectivamente. Una de sus novelas es infantil, La isla celeste, publicada en España por la Editorial Siruela. Su último libro publicado es La voz de las luciérnagas (Akal, 2018), un libro de carácter documental que narra el viaje de la autora a Rusia. Cinco de sus cuentos, con temáticas de género, memoria o artes, han sido publicados en antologías en España y Argentina, por Lengua de Trapo o la editorial del Centro de Arte Reina Sofía. También tiene seis obras de teatro. Una de ellas, El tripalio, balada para una mujer y un diccionario, es Premio “La escritura es la diferencia” 2006 de Nápoles y ha sido representada tanto en Italia como en España. Esto no es una caja de Pandora es el resultado de una residencia en la Maison des écrivants étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire, en Francia. También ha estrenado en la sala Cuarta Pared (Pájaros). Autora anónima de teatro de calle, sus obras se han podido ver en diversos actos políticos. También se han realizado lecturas dramatizadas de sus obras en La Tabacalera de Madrid.