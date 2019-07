Juan Lozano, candidato socialista a la presidencia de la Mancomunidad

Juan Lozano se postula como nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El socialista algecireño es, tal y como avanzó ayer la Cadena SER, la apuesta de la Ejecutiva Provincial del PSOE que lidera Irene García. Tal es así, que el propio partido ha confirmado que Lozano será propuesto por su partido en el pleno de investidura de la institución comarcal que se celebrará durante la segunda quincena de este mes de julio. El PSOE, además, niega que esta decisión haya generado una crisis interna en el seno del partido o discrepancias entre sus dos máximos responsables en la provincia, la propia Irene García y el también alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

El PSOE, incluso, no ha tenido reparos en confirmar públicamente que la decisión ya está tomada y que la misma pasa por proponer a Juan Lozano como presidente de la Mancomunidad. Su trabajo al frente de la secretaría general del partido en Algeciras le avala según ha dicho a la Cadena SER el secretario provincial de política municipal, Jesús Solís.

Solís, quien no ha se ha andado con rodeos, asegura no obstante que la decisión de Irene García no ha generado discrepancias en la dirección del PSOE provincial, ya que toda agrupación local del partido tiene derecho a solicitar y proponer a sus candidatos para el cargo. El secretario de política municipal quiere, con ello, acabar con los rumores que hablan de una crisis entre Irene García y Ruiz Boix.

Aunque en las últimas horas se había especulado con que la concejal socialista Belén Jiménez, de San Roque, era la principal candidata al cargo, las palabras hoy de Solís acaban con los rumores y, a falta de que se celebre el pleno de investidura, Juan Lozano se erige como el mejor colocado par ser el nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.