Un mitin y una estatua

Pocos asturianos podrán presumir de haber sido gijonés y ovetense a la vez, y de haber sido reconocido como tal por los ayuntamientos de ambas ciudades. Ni muchos podrán contar que llenaron teatros y al tiempo eran mirados con cierto desdén por parte de la intelectualidad. Tampoco habrán sido muchos los actores comprometidos políticamente con la derecha. Todo ello forma parte de la personalidad y trayectoria de Arturo Fernández.

Nació en Gijón, ciudad que le reconoció como Hijo Predilecto, y que en un tiempo le aplaudió a rabiar en el Jovellanos, durante aquellas “semanas grandes” en las que no faltaba la comedia de “líos de faldas” protagonizada por Arturo Fernández. Pero después vino el ostracismo: la dirección del teatro gijonés cambió la orientación y le cerró las puertas en un episodio que él denunció como castigo político. Lo cierto es que Fernández estaba marcado políticamente por decisión propia. Fue en su día el actor de cabecera del PP, especialmente en Oviedo, donde Gabino de Lorenzo le convirtió en coprotagonista de su campaña electoral de las generales 2008. Con él mitineo en Gijón y llegó a programar un mitin espectáculo que prometía reventar el auditorio de Oviedo pero que se abortó cuando un atentado terrorista provocó la suspensión de la actividad electoral. Con De Lorenzo en la alcaldía, Oviedo le distinguió como hijo adoptivo y una estatua con su figura se instaló en la localidad de Priañes. Los contratos que ya no llegaban en Gijón sí se firmaban entonces en la capital, donde el público también respondía. No eran los aficionados a los clásicos. El teatro de Fernández era el del vodevil, el enredo del galán irresistible; popular para unos, casposo para otros. Era igualmente el “chatín, chatín” de la televisiva La Casa de los Líos, pero también el del cine de Garci. Persona y personaje cuyas fronteras se difuminan, hoy más que nunca.