En prisión por no tener adónde ir

He leído en El Correo que ha fallecido Gerardo, el preso vasco de más años. Tenía 90 y cumplía condena en Zaballa por haber acuchillado a su esposa.

Puede que usted se sorprenda porque alguien de 90 años estuviera preso. Que pensara que a partir de los 70 no se podía estar en la cárcel. Yo también lo pensaba hasta que visité Zaballa en febrero y me hablaron de Gerardo. Y otros 8-9 internos que superaban los 70 años. Es un mantra, me contaron, muy perjudicial porque traslada la idea de que alguien mayor goza de impunidad para cometer delitos.

Pero a lo que quería ir es a Gerardo, a otro preso del que me hablaron con cáncer terminal...estaban en la cárcel porque no hay lugar para ellos en la calle. Sin familia. Sin recursos sociosanitarios para ellos. "Yo puedo solicitar su libertad condicional", contaba el médico, "pero cuando tenga adónde ir". La cárcel como recurso social subsidiario. Al final, Osakidetza le consiguió una plaza en Leza para que pasara fuera sus últimos once días.

Poco antes de visitar yo Zaballa había estado allí una delegación del Parlamento vasco. Les contaron todo esto. Pero al salir solo hablaron a los medios de transferencias, del Estatuto, de Bildu y de ETA.