Jesper Just presenta una obra en la que se cuestiona los límites del cuerpo

El museo Guggenheim ha presentado este jueves la obra Jesper Just: Este espectáculo innombrable, dentro del marco de la programación de 2019 de la sala Film & Video, y que podrá visitarse del 4 de julio al 20 de octubre de este año. Se trata de una videoinstalación del artista danés Jesper Just, conocido internacionalmente por su ambiciosa utilización de recursos propios de las grandes producciones cinematográficas y su interés en reinterpretar, visual y materialmente, la estructura de una película.

Las obras de Just exploran conceptos ligados íntimamente a la cultura del cine y cuestionan las representaciones convencionales de los mismos. El artista crea relatos visuales con complejas implicaciones emocionales y con un final abierto.

En esta ocasión, la obra se compone de dos pantallas enfrentadas, lo que obliga al espectador a estar físicamente activo y "establecer una relación física con la pieza", según ha explicado el artista. Toma su título del poema 'The Right Way' del escritor americano William Carlos Williams, donde se elogia se elogia la fascinante belleza de los hechos triviales que llenan nuestra vida cotidiana.

Como ha recordado el propio artista, se trata de una obra antigua (2011), en la que por primera vez usó el vídeo multicanal, con dos pantallas simultáneas.

La narrativa transcurre en el barrio parisino del Parque Buttes-Chaumont. Dos personajes aparentemente desconocidos coinciden en su itinerario por este barrio e intercambian miradas. La ambigüedad de la escena se intensifica por la presencia del personaje protagonista, interpretado por la actriz y cantante transgénero Marie-France García.

Así mismo, la obra supone una reflexión sobre los límites del cuerpo, sobre "la capacidad y el hecho de pensar que todo se crea para las personas sin discapacidad, pero no podemos olvidar que hay gente con otros cuerpos", según ha reconocido el propio autor. "La sociedad codifica los cuerpos como buenos o malos, y al final estos cuerpos son descartados", ha dicho. La razón de que sea este el eje central de la narrativa es que "es un tema que siempre me ha interesado", ha confesado Just y que, además, ya ha tratado con anterioridad.