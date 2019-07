... tengo claro qué es "buen tiempo"

Escuchando la radio, la tele y otros medios veo que no nos ponemos de acuerdo. Hay alguna gente que se queja porque el verano no acaba de llegar, está nublado y no se puede ir a la playa... y luego estamos otros, me incluyo, que estamos ya con un bochorno encima que que por favor, que alguien cierre la sauna callejera que tenemos.

La semana pasada, con esto de la ola de calor que no nos pilló por poco pues fuimos los más guays del país. Conectaba Ferreras con la periodista de Galicia y estábamos más chulos que un ocho en plan: "Pues Ferreras, aquí hasta se esperan lluvias", toma esa. Por cierto, esto de "más chulo que un ocho", no sé si sabían que viene de la línea número 8 de tranvía de Madrid, que por lo visto era la que llevaba antiguamente a los madrileños a donde se celebraba el San Isidro y claro, que iban todo chulapos ahí. Aquí sería más chulo que un 11, o un 12A, o bueno, de cualquiera de esos buses que son el dobles de largos, con la gomilla en el medio y todas esas chuladas.

¿De qué hablaba yo? ah, sí, de la calor, si es que me derriten los sesos y no hilo yo bien. Pues eso, que yo nunca acabo de tener claro esto del buen tiempo, y los especialistas tampoco. Resulta que ahora se recomienda que en verano, con la calor, nada de helados; que eso refresca en el momento pero ya está y que luego hace trabajar más al cuerpo y nos deshidratamos más, y que mejor sopita. "Sopita" y "verano", vaya oxímoron. Esto deben de ser modas, como lo de que antes a los niños de pies planos se les ponía plantillas, después ya no, y ahora pues ya ni idea, los niños no caminan, van en patinete.

Resumiendo, que la calor me dispersa, hidrátense e intenten disfrutar de un verano sin sobresaltos y sin apechusques.