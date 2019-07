"Tengo la ilusión de llevar al Compos a Segunda B"

El nuevo jugador de la SD Compostela, Roberto Baleato, se mostró ambicioso en la rueda de prensa de presentación de su fichaje. El nuevo centrocampista del equipo santiagués espera poder aportar su "experiencia" y "polivalencia" para ayudar al Compos "a cumplir sus objetivos". "Tengo la ilusión de llevar a su equipo a Segunda B"

Baleato admitió tener "mucha ilusión y motivación" en esta nueva etapa en las que los objetivos pasan por "luchar por lograr el título de Liga de Tercera Divisón y ascender a 2ªB".

Se trata de un jugador fuerte, con presencia en el juego aéreo e inteligente tácticamente, versátil, ya que puede jugar de centrocampista y también de central, que espera "aportar fortaleza física" y en aquellas parcelas en las que el Compos presentaba más debilidades, como en las segundas jugadas.

álex Ares y marcos remeseiro no seguirán; LLEGA RODRI ALONSO Álex Ares y Marcos Remeseiro no seguirán en la SD Compostela la próxim temporada. El club hizo oficial que no continuarán al no hacerles oferta de renovación. Ares fue uno de los jugadores más importantes para Yago Iglesias estas dos temporadas, en las que marcó 12 y 14 goles respectivamente, mientras que Remeseiro se convirtió en un fijo en el once el pasado curso. El club hizo oficial el fichaje de Rodri Alonso, un delantero de Ponferrada, de 27 años, que llega procedente del Rápido de Bouzas.

El centrocampista, que ya ha hablado con Yago Iglesias, admitió que las primeras sensanciones fueron buenas, que intentará "cumplir expectativas y cumplir lo que el entrenador necesite", y adaptarse cuanto antes al estilo del juego del Compos, una porpuesta "funciona bien".

Experiencia y Playoffs

La SD Compostela se quedó a medio camino de lograr el ascenso a 2ªB en las dos últimas temporadas, y uno de los males que se le achacó al equipo fue la falta de experiencia en los Playoffs. Una carencia de la que son conscientes tanto el entrenador como la secretaría técnica, por lo que en la hoja de ruta de esta temporada se marcaron como objetivo incorporar a jugadores que puedan aportar esa veteranía.

Baleato destacó que el Compos "hay hecho muy buenas temporadas", pero que "los Playoffs son muy complicados", ya que "no solo cuenta la experiencia, hay que llegar bien, no tener mala suerte, un mal día... todo eso es muy importante para ascender".

Así, afirmó que "los chavales que ya llevan años aquí tienen experiencia, porque han jugado varios Playoffs y han ganado una liga". "Yo ya he jugado varias fases de ascenso, cometí varios errores... de todo se aprende, pero creo que todos están a un nivel apto para conseguir el ascenso" agregó.

En este sentido, añadió que "en Tercera hay muchos campos complicados, pequeños, en los que el rival se encierra, hay qye tener paciencia". "Espero poder aportar calma y tranquilidad, pero en el resto de la temporada se ha visto que están plenamente capacitados", ahondó.

Nuevos retos

El centrocampista expresó su agradecimiento a su antiguo club, pero justificó su cambio de aires argumentando que no se quería "acomodar". "Tenía miedo de no seguir progresando", dijo, tras dos años que le valieron para crecer. No obstante, buscaba "un reto nuevo antes que darle continuidad al anterior". "Tengo ilusión de llevar a este equipo a Segunda B".

Uno de los grandes cambios a los que se va a enfrentar será el paso del césped artifical de As Eiroas al natural de San Lázaro, "un lujo" que desean "todos los jugadores".