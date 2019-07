Nuevo intento para unificar al xerecismo

El próximo domingo, día 7 de julio, está prevista una reunión entre el máximo accionista del Xerez Club Deportivo, Luis Oliver, junto a su estrecho colaborador y persona de confianza, Eduardo Peña, y dos directivos del Xerez Deportivo FC, cuyos nombres se desconocen.

El motivo principal de esta reunión es hablar sobre la unificación del xerecismo en un solo club, entendiendo todas las partes que estar unidos en un sola entidad es lo mejor para el xerecismo. Ambos están de acuerdo en ceder para llegar a buen puerto en este asunto.

Hace cuatro años también hubo un acercamiento entre los dos clubes, aunque no llegó a haber entendimiento por presiones externas. Ahora, cuatro años después, se abre una nueva posibilidad para que el xerecismo esté unido en un único club. Aunque fuentes del Xerez Club Deportivo apuntan a que más que una fusión sería una absorción.

Después de que la Cadena SER haya anunciado esta noticia, es más que probable que la reunión que estaba programada para este mismo domingo en un conocido restaurante de la ciudad, sea aplazada para más adelante.

Llama la atención que en el Xerez CD hasta ahora no se ha producido ningún movimiento en cuanto a fichajes. El motivo no es otro que Luis Oliver ha dado la orden de no hacer ningun movimiento hasta que se produzca dicha reunión.

Según ha podido saber la cadena SER en las próximas horas, aficionados del Xerez CD mantendrán una reunión con miembros de Afición Xerecista para analizar este nuevo escenario que se abre en los próximos días.

Seguiremos ampliando información en la web de radiojerez.com en las próximas horas.