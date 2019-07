Llamada a la tranquilidad por la serie de robos en domicilios y vehículos e incendios en vehículos

Ante las declaraciones, ayer en rueda de prensa, desde el grupo municipal de Podemos, a través de la concejala Isabel Montávez, y a un diario provincial de la coordinadora local y portavoz de IU, Juana Cazorla, sobre la oleada de robos y los incendios producidos en las últimas semanas en Jódar, nos ha solicitado un turno de intervención el alcalde, José Luis Hidalgo, para describir el punto exacto de esa situación.

El primer mensaje de Hidalgo es a la tranquilidad de los vecinos y vecinas, al tratarse de situaciones aisladas y puntuales, sin tener que ver unas con otras (robos e incendios de vehículos), que además están en vías de solución, “… Al frente de esta alcaldía, entre otras responsabilidades está la de tener paciencia, cautela, actuar, trabajar y no hablar más de la cuenta. Porque se pueden dar situaciones que se magnifican, que no son reales, que provocan intranquilidades a los vecinos, que no hay porque… Es cierto que ha habido un problema, con cinco denuncias por hurtos pequeños, aunque hay una un poco más serio y en dos vehículos… No quiero con esto quitarle importancia. Sino que no es ningún tipo de situación extremadamente grave… Cuando uno sale hablando en los medios de comunicación, puede entorpecer el trabajo de la Policía y de la Guardia Civil, porque también se le está dando información al delincuente. Podemos hablar ahora, porque podemos decir que se ha solucionado…”.

Hidalgo informa de que, según los datos y las cifras, sobre los actos delictivos en Jódar, de las fuerzas de seguridad, son los mismos, e incluso en algunos casos, muy por debajo de los de municipios de las mismas características, “… No suponen un problema especial de delincuencia, como nos trasladan desde las Fuerzas de Seguridad, es algo que, por desgracias, sucede, y que en otros muchos municipios es mucho más grave…”.

Robos

Sobre los robos, producidos en las últimas semanas, Hidalgo confirmaba que están identificados los dos autores, con problemas de drogodependencia, “… Se les achacaba a dos personas, una de ellas fue detenida por la Policía Local y puesta a disposición judicial. Parece ser, que por tratarse de cuestiones menores, fue puesta en libertad… Pese a ello se tiene la pista y un control por parte de la policía. El otro caso también está controlado y en breve va a ingresar en un centro de rehabilitación… Eso es lo real, eso es lo que ha pasado. Precisamente por esas actuaciones de la Policía Local y de la Guardia Civil… En estas cuestiones, como yo digo, hay que actuar, siempre, con cautela, con prudencia, sin sensacionalismo. Porque cuando se habla de más, también se le está contando al delincuente. ”

Aprovechaba, también, el alcalde para confirmar que se tratan de situaciones, robos e incendios, totalmente ajenas, sin relación alguna, “… Aclarar un bulo que me sorprende que la autoría sea de una responsable política (sin mencionar a la coordinadora de IU, Juana Cazorla). Me parece de una inconciencia e irresponsabilidad tremenda. Me refiero a que asocian estos hurtos a incendios en viviendas, esto es una auténtica barbaridad. Y preocupar así a la gente, que no le voy a poner ni nombre…”.

Incendios

Sobre el incendio en dos viviendas, en el Barrio del Consuelo, viene provocado por el incendio previo de dos vehículos estacionados junto a las viviendas, “… Lo que sucede es, un incendio en un vehículo que pasa a otro vehículo y que daña a dos viviendas. Una vivienda con daños leves en la fachada y otra vivienda que sí que tiene unos daños más importantes, que, por fortuna, está asegurada y el seguro responderá. No ha habido que lamentar ningún otro tipo de daño personal, ni nada de esto. En este caso, igualmente, están investigando, tanto la Policía Local como la Guardia Civil y esperemos que, en breve, se tengan más datos… En algunos meses, efectivamente, se han producido (varios incendios en vehículos). Se están investigando por parte de la Policía, de la Guardia Civil. Se han puesto los recursos necesarios. Me van a permitir que no hable más de la cuenta, para no entorpecer la investigación policial y eso es lo primero…”.

Concretamente sobre las viviendas afectadas la concejala Isabel Montávez anunciaba que, desde el grupo municipal Podemos, han remitido un escrito a la concejala de Asuntos Sociales, para que se atienda a las familias afectadas, “… En la madrugada del día 27 hubo un acto vandálico, aquí en Jódar. Donde dos casas fueron calcinadas las fachadas y dos coches. Desde este círculo nos pusimos en contacto con las familias. No han sufrido daños personales, pero si han sufrido daños materiales, dentro de sus viviendas. Nos hemos puesto en contacto con las familias y nos han dado su consentimiento, para que metiéramos un escrito en el ayuntamiento, en la que solicitamos lo siguiente: Solicitamos al Gobierno Municipal y, en especial, a la concejala de Asuntos Sociales, se atienda, de manera inmediata, a las familias afectadas, prestándole la ayuda necesaria desde la administración más cercana a las ciudadanas y ciudadanos de Jódar.

Yo creo que estas familias lo están pasando mal. Le hemos metido a la concejala el escrito y, al día de hoy, no nos ha contestado. Yo creo que lo importante es prestar ayuda a estas familias, aparte de material, yo creo que también prestarle nuestro apoyo, porque, verdaderamente, lo necesitan, están muy afectadas estas familias. Y esperamos que la concejala nos llame pronto, para reunirnos y solucionar el caso de estas familias…”.

A lo que Hidalgo también respondía, “… Otra vez más, atendemos a la irresponsabilidad y al desconocimiento. Me parece muy triste que haya partidos políticos que intenten ver en esto una oportunidad de notoriedad. Con las familias, obviamente, no es que las atiendan Servicios Sociales, es que la ha atendido este alcalde, como no podía ser de otra manera. Pero, con la discreción necesaria y en el momento oportuno. Hay seguros que, en el caso de una de las viviendas, responderán, y en el caso de la otra vivienda, que tiene unos daños menores, en la fachada, no tiene seguro, pero, igualmente, ya hemos habilitado la manera de poder ayudar a esa familia…”.

Sobre este tema, la portavoz de IU, Juana Cazorla, en declaraciones a un periódico provincial, vincula ese incendio, con la oleada de robos que se vienen produciendo durante las últimas semanas y afirma que “…desde el Ayuntamiento no se hace todo lo posible por atajar esa situación…”.

Sobre estas últimas declaraciones, Hidalgo se mostraba, especialmente contundente, “…Pero mezclar una cuestión con otra, es de una inconciencia e irresponsabilidad tremenda… Irresponsabilidad, porque no es real. Irresponsabilidad, porque además, le falta tiempo, a una responsable política, para ponerse en contacto con medios de comunicación… En el plan sensacionalista, para que nos estigmaticen, para que parezca que aquí hay un problema especial de delincuencia, cuando no es así. Insisto, ha habido un problema puntual… Es cierto, y hay que decirlo así, que Jódar no tiene un especial problema de delincuencia. Entonces, magnificar algo así. Recurrir a medios provinciales para estigmatizar más a Jódar. Magnificarlo y además hablar, cuando lo que hay que hacer es callar y trabajar. Dando información en los medios lo que se hace es darle pistas a los delincuentes y darle facilidades. Me parece una irresponsabilidad tremenda… Están trabajando la Policía, la Guardia Civil con un interés máximo. Lógicamente, lo que se pide es prudencia, cautela y no dar más información de la necesaria, para que esto se pueda solucionar de la mejor manera posible… El primer consejo que se da, por parte de las Fuerzas de Seguridad, es no dar una publicidad excesiva, para no darle más notoriedad… Así que un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad…”.

Rápida intervención y respuesta

Mención expresa hacía el alcalde, a instancia de las familias afectadas, “… A la altísima profesionalidad de la Policía Local, la diligencia con la que se había actuado. La prontitud con la que llega a estas viviendas afectadas, el camión de extinción municipal. En definitiva, esa rapidez con la que se actuó… Lamentar las falsedades que se han vertido, en redes sociales, por personas vinculadas a algún partido político. Llegando a mentir, diciendo que el camión municipal no había actuado, que estaba parado y sin agua. Algo, absolutamente, falso…”.