Sagnan: "Soy rápido, con buen físico y que se defiende bien con balón"

Modibo Sagnan ya conoce Zubieta. El que fuera primer fichaje de la Real Sociedad para la próxima temporada (se cerró a primeros de este 2019) ha visitado las instalaciones de entrenamiento del club txuri-urdin acompañado del director de fútbol, Roberto Olabe; y su mano derecha, Erik Bretos. El secretario técnico donostiarra ha hecho de cicerone gracias a su dominio de los idiomas, y le ha enseñado todos y cada uno de los lugares que va a frecuentar a diario mientras sea jugador de la Real. El central francés, por el que se ha pagado 5 millones de euros al Lens a pesar de no haber llegado a debutar todavía en la Primera división francesa, también ha dejado sus primeras impresiones como futbolista blanquiazul. "Soy rápido, con buen físico y que se defiende bien con el balón", ha señalado en la página web del club realista para definirse como jugador, ante el poco conocimiento que hay en San Sebastián de su juego.

Con el central galo han estado sus familiares, con los que se le ha visto sacarse fotos en las diferentes instalaciones de Zubieta, donde además ha podido conocer ya en persona a su nuevo entrenador, Imanol Alguacil, que al saludarle de forma cariño y efusiva dándole una colleja en el cuello le ha preguntado de forma misteriosa: "¿Qué? ¿Ya estás más tranquilo?". Ambos han sonreído y han seguido charlando, con Olabe como testigo directo. Después, ha conocido al resto del cuerpo técnico, y se le ha visto saludando a Jon Ansotegi y Luis Llopis, ayudante y entrenador de porteros de Alguacil. También ha tenido oportunidad de ver por primera a algunos de los que serán sus nuevos compañeros, como Aritz Elustondo, David Zurutuza, Joseba Zaldua, entre otros, que ya están por Zubieta ejercitándose para llegar en buenas condiciones al comienzo de la pretemporada. Y ha podido recibir el primer cariño de la afición, porque los niños del campus de verano de la Real han querido pedirle autógrafos y sacarse fotos con el defensa francés.

"Afronto este reto con imapaciencia. Tengo ganas de encoentrame con el resto del equipo, afronto este reto con ilusión y espero que está aventura salgoa muy bien", ha señalado Sagnan con una sonrisa de oreja a oreja. Después, ha explicado una de las razones que llevaron hasta Zubieta. "La Real es un equipo que está en una liga de las mejores del mundo. Apuesta por la gente joven y hay grandes jugadores que han pasado por su equipo, todo el mundo conoce el caso de Antoine Griezmann. Es un sueño poder jugar en un gran equipo como la Real". También ha hablado de sus deseos para la próxima temporada, a nivel individual y colectiva. "Integrarme bien en el equipo, jugar muchos partidos, aprender de los que más saben y ganar títulos, porque es posible", ha dicho de forma ambiciosa. Se ha querido despedir con un mensaje a la afición de la Real. "Saludos aficionados, espero poderos daros lo mejor de mí y ayudar a que el equipo también lo de. ¡Vamos Real!". Bienvenido Modibo, un central joven que llega para aumentar la calidad de la zaga, pero que es una incógnita, por lo poco que se conoce de su juego, porque aún no ha jugado en la élite, y porque no juega un partido desde hace cuatro meses, por lesiones y por decisión técnica de su entrenador, Phillipe Montanier, ex técnico de la Real.