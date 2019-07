La ONCE reparte más de 1,7 millones de euros entre 50 vecinos de Las Góndolas

El sorteo de la ONCE de ayer miércoles volcó prácticamente toda su fortuna en el barrio sevillano de Las Góndolas, donde José Luis de Luna, vendió 50 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así más de 1,7 millones de euros.

José Luis tiene su punto de venta ubicado en la calle Cueva de la Pileta, 15, a las puertas del Centro de Salud de Puerta Este, aunque para cubrir la ausencia de otro compañero de vacaciones también vende por el resto del barrio. Esta mañana, cuando ha conocido la noticia, José Luis de Luna se ha declarado “nerviosísimo” por haber llevado la suerte al barrio donde vende desde hace cinco años.

“Me siento muy bien –reconoce-. Me da mucha alegría que le haya tocado a gente que le hace mucha falta porque este es un barrio humilde y aquí la gente compra por necesidad”. En total han sido 1.750.000 euros en premios entre 50 vecinos. “Siempre he querido dar un premio y siempre les digo a mis clientes que nunca dejen de pensar que les va a tocar, que sean positivos, nunca negativos, porque si eres negativo espantas los cupones, y hay que ser siempre positivo y pensar que te va a tocar”, explica.

El sorteo, que estaba dedicado al XX aniversario de la muerte del maestro Joaquín Rodrigo, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras en Antequera (Málaga) y otros tres más en Canarias.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para mañana viernes, 5 de julio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.

