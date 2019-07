Monchi presenta a Jordán y Diego Carlos

La presentación de Diego Carlos y Jordán sirvió, como suele ser habitual, para que Monchi explicara algunos detalles de la planificación que está llevando a cabo. Reguilón será el próximo en llegar.

Koundé: "Hoy no es el más caro de la historia del Sevilla. Su precio fijo no es el más caro. Ojalá sea el más caro con los variables, pero para eso va a tardar. Caro o no caro depende del rendimiento. Lo que puedo decir es que lo hemos comprado a un precio por debajo de lo que yo creía que iba a salir"

El cuadro: "A día de hoy estamos contento por cómo marcha la planificación. Ya se ha superado la inversión más grande de la historia del Sevilla, quedan trazos, pero la idea principal ya se va viendo y se tiene en la cabeza. Hay otras operaciones cercanas pero no queremos precipitarnos, y darle también otro empujón a las salidas que quedan. En general estoy contento, pero queda un verano duro, que nadie piense que se ha terminado el trabajo, habrá momentos difíciles, que generarán dudas, pero todavía queda"

Reguilón: "Sí, hemos avanzado. Hay una negociación abierta y un porcentaje alto de esa negociación avanzada, con mucho camino ya recorrido. Quedan algunas gestiones, pero en breve vendrá a Sevilla para pasar pruebas médicas".

Alves: “Mi relación con él es de amistad, hablo con él muchísimo, el Sevilla no está hoy en la idea de fichar a Dani Alves, él quiere competir en otro tipo de campeonato".