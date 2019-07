Malestar de los vecinos de la plaza de Santa María de Cazorla ante la imposibilidad de acceso del bus urbano

Adelante Cazorla denuncia el malestar de los usuarios de bus urbano de Cazorla ante la sustitución del microbús por otro vehículo más grande que no permite acceder a la parada de la plaza de Santa María.

Los usuarios son principalmente personas mayores que utilizan el transporte urbano para trasladarse hasta el centro de salud. “Son muchos los que en la plaza de Santa María se han quedado sin esta parada ya que el nuevo vehículo no cabe por ninguno de los accesos a esta plaza”. Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Adelante Cazorla, Ramón Poblaciones, que además añade “hace más de diez días que no baja el autobús que recogía a estas personas, la mayoría ancianos, hasta el centro de salud y sin que hayan recibido información alguna al respecto”. Y comenta “les ves esperando un autobús que no llegará”.

Según pudo recabar en el consistorio, se ha explicado el microbús está fuera de servicio “pero habrá que buscar una solución para que pueda acceder a esta zona”, expone Poblaciones.

El caso es que se está utilizando un nuevo vehículo cuyas dimensiones le impiden acceder al casco antiguo.

Plaza de Santa María y corazón del casco histórico de Cazorla / MJBayona

En primer lugar, el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez ha querido poner en valor el servicio de autobús urbano que tiene Cazorla “y que no tiene ningún municipio de menos de diez mil habitantes”. Para después tranquilizar a los vecinos sobre la posible supresión de este servicio, y ha dicho “no es voluntad de este equipo de gobierno quitar el autobús urbano sino mejorarlo”.

Tras explicar que el anterior micro bus ha quedado fuera de servicio porque ya no estaba en buenas condiciones. “Ahora es difícil encontrar un autobús de las dimensiones que permita pasar por la calle de acceso a la plaza de Santa María”, ha dicho el primer edil.

De momento la única solución que se estima desde el ayuntamiento de Cazorla para seguir prestando este servicio que tiene mediante convenio con la empresa Carcesa, “es utilizar otro vehículo que sirva de lanzadera de forma temporal y traslade a los usuarios hasta el centro de salud”. Este sistema se pondría en marcha el próximo martes 11 de julio, dos veces al día a primera hora de la mañana. Es decir, en horario de 7:45 y 8:15 horas.

Añadiendo que se está trabajando con la empresa de autobuses cazorleña para encontrar el vehículo que pueda dar servicio al casco histórico.