Parlem o no parlem?

Parlem o no?

Hi ha qui diu que no hauríem de parlar de Vox perquè això suposa fer-li propaganda. No estic d'acord. Crec necessari comptar els seus desgavellats plantejaments al límit de la llei perquè ningú oblide que estan ací, que tenen presència en les institucions i que si guanyen més força en joc estarà el marc de llibertats, la democràcia i l'estat de dret que encara amb les seues manques ens ha costat tant aconseguir. No és fer-los el joc, és denunciar les seues desgavellades propostes. I sí, és ben cert que el major menyspreu és no fer estima, però no és menys cert que qui calla atorga.