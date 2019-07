El 21% de adelantamientos a ciclistas no cumplen con la distancia mínima de seguridad

En el 21% de los adelantamientos a pelotones ciclistas en carreteras no se respeta la distancia mínima de seguridad. Estos son los datos que arroja el estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Para realizar el trabajo, que se enmarca dentro del proyecto 'Safe4Bikes' y está subvencionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), los investigadores registraron un total de 1292 adelantamientos en cinco carreteras de la provincia de Valencia y durante ocho jornadas.

Los datos se obtuvieron gracias a la aplicación de una metodología experimental propia y basada en bicicletas de carretera instrumentadas, que registraban la velocidad del vehículo que adelanta y la distancia lateral a la que se realiza la maniobra. También contaban con una cámara de vídeo con GPS y un pulsador para registrar la percepción de riesgo del ciclista al ser adelantado.

Los resultados indican que en un 21% de los casos no se respetan los 1,5 metros de separación al inicio del adelantamiento, mientras que en un 12% no se respetan al final. Además, en un 8% de los adelantamientos no se respetan los 1,5 metros durante toda la maniobra.

El coordinador del estudio, el catedrático de la UPV Alfredo García, ha asegurado en la SER que, aunque la tasa del 21% es alta, hace cinco años, cuando realizaron la misma medición con ciclistas aislados, obtuvieron un 36% de incumplimiento. "Quiere decir que parece que están haciendo efecto las campañas de concienciación lideradas por la DGT para mejorar la seguridad ciclista", ha indicado.