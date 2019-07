Mañueco irá el 9 de julio a la investidura como presidente de la Junta con la mayoría absoluta de PP y Cs

El 'popular' Alfonso Fernández Mañueco se someterá el próximo martes, 9 de julio, a la sesión de investidura en las Cortes como presidente de la Junta de Castilla y León para lo que cuenta con la mayoría absoluta que le garantizan los votos de PP y Ciudadanos. La sesión comenzará a las 11 horas con la intervención del candidato, continuará por la tarde con los portavoces de los otros grupos y finalizará a última hora con la votación.

Fernández Mañueco aceptó ser el candidato, según informó el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, al término de la ronda de contactos con los portavoces que arrancó ayer con el Grupo Mixto y finalizó este jueves con el PSOE, ganador de las elecciones del pasado 26 de mayo.

En ese sentido, Alfonso Fernández Mañueco se someterá a la investidura al contar con el voto afirmativo de 41 procuradores para ser elegido presidente del Gobierno autonómico, fruto del pacto entre 'populares' y la formación 'naranja'. Por ello, el próximo martes resultará, previsiblemente, elegido en primera votación, al sumar a los 29 apoyos del Grupo Popular, al menos los 12 de Cs.

El presidente de las Cortes explicó que este mediodía contactó por teléfono con Fernández Mañueco para comunicarle que era el candidato que reunía la mayoría absoluta de la Cámara. Tras aceptar el encargo de someterse a la investidura, Fuentes explicó que llevará mañana a la reunión de la Mesa de las Cortes la propuesta para que la sesión tenga lugar en una única jornada, el martes 9 de julio.

Comenzará a las 11 horas con la intervención de Fernández Mañueco sin límite de tiempo y se suspenderá cuando termine su discurso. Por la tarde, a primera hora, será el turno de los portavoces de los grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto y del PP. Por ello, sobre las 21 o 21.30 horas, según cálculos de las Cortes, podría celebrarse la votación -pública y por llamamiento- en la que el candidato 'popular' saldrá elegido, al menos, con 41 votos.

Los portavoces de cada grupo parlamentario contarán en un primer turno con 30 minutos y en un segundo, con diez. A ellos, les responderá Fernández Mañueco sin límite de tiempo y podrá hacerlo de forma individual o agrupada, si bien la tradición en las Cortes es que la réplica sea por separado, a cada uno.

En el caso del Grupo Mixto, Luis Fuentes explicó que el portavoz, Pablo Fernández, tendrá 12 minutos en un primer turno y cuatro en el segundo, mientras que el resto de procuradores de Vox, UPL y Por Ávila dispondrá de seis en el primero y dos, en el segundo.

Cerrará las intervenciones el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien avanzó su intención de no agotar los tiempos. De esta forma, está previsto que la votación no se produzca antes de las 21 o 21.30 horas. La fórmula prevista en el Reglamento de las Cortes es que sea pública y por llamamiento, lo que exige hacer un sorteo para determinar el procurador por el que debe comenzar el proceso. Cada parlamentario deberá responder al llamamiento con un sí, no o abstención.

Elección asegurada

De momento, la candidatura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco tiene 41 votos asegurados, de PP y Cs, y 38 en contra de los socialistas (35), los dos parlamentarios de Podemos y el 'leonesista' Luis Mariano Santos. Los representantes de Por Ávila, Pedro Pascual, y Vox, Jesús García-Conde, no aclararon este jueves cuál sería su posición. En cualquier caso, no modificaría la elección del presidente de la Junta, puesto que ya cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara.

Una vez celebrada la votación, el presidente de las Cortes suspenderá la sesión y comunicará el resultado de la votación al rey y al Gobierno de España. A partir de ese momento, deberá producirse la toma de posesión y el nombramiento del nuevo gabinete conjunto de PP y Cs.

La elección del salmantino Alfonso Fernández Mañueco supondrá el relevo del también 'popular' Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta, quien ha ocupado este cargo durante 18 años. Además, se cumple el acuerdo de gobierno entre PP y Cs, que dejó en manos de la formación 'naranja' la Presidencia de las Cortes y de los 'populares', la del Ejecutivo autonómico.