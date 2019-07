García Costas ni confirma ni desmiente su interés por comprar Vulcano

El proceso de liquidación de Vulcano ha abierto todo un abanico de posibilidades y quinielas sobre quién puede estar interesado en sus activos más valiosos, las instalaciones y la concesión para su uso, la parte conocida como la Unidad de Producción. La dirección del astillero hace tan sólo unos días, el pasado 1 de julio, que presentó oficialmente la liquidación, pero desde que se conoció tal intención han sido varias las posibilidades que se han abierto, y ninguna de ellas confirmada, y de hecho esta misma semana, el Conselleiro de Industria Francisco Conde, ha afirmado que el gobierno de la Xunta sigue trabajando para poder garantizar el futuro del astillero impulsando su compra por parte de algún empresario gallego. El auto de liquidación dictado por el juez del juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo, dictado hace tan sólo unas horas ha ahondado en esta situación al determinar la liquidación de la empresa y despojando a sus responsables de cualquier capacidad para seguir administrándola, dejando el proceso de liquidación en manos del administrador concursal Emilio Rodríguez de Dios. En el auto de liquidación, el propio juez propone como la mejor opción, la venta conjunta de todas las unidades de producción a un único postor. Desde un principio, entre los interesados, la opción de Barreras empezó a sonar como una de las más probables, ya que podría estar interesado en una posible ampliación para hacer frente a la carga de trabajo prevista. Una posibilidad que su presidente, por el momento no ha confirmado, ni desmentido, aunque sí que ha asegurado que lamentaría que desapareciese. Según el presidente de Barreras, "Vulcano desgraciadamente hace tiempo que entró en un bucle negativo difícil de revertir y no sé si la decisión que tomaron los propietarios era la mejor o no, pero yo espero que esa unidad de producción no se pierda", y sobre quién la deberá poner en marcha se limitó a decir que "yo no tengo una bola de cristal, y de verdad que no sé que es lo que va a pasar en el futuro, pero a mí como empresario y ciudadano no me gustaría que Vulcano cerrase, aunque no soy yo quien tiene que resolver este tema y menos en la situación que estoy". En cualquier caso ha asegurado que "no sé calcular la carga de trabajo que tenemos ahora, pero tenemos trabajo a corto, a medio y tenemos cosas en las que estamos trabajando a un poco más largo plazo".

García Costas también se ha referido a la investigación por corrupción abierta a la cúpula de PEMEX, principal accionista de Barreras, entre otras cosas, por la compra de las acciones. Según el presidente del astillero, las actuaciones de los consejeros ha sido intachable en todo momento, y sin poner la mano en el fuego por nadie, ha garantizado la legalidad y transparencia de su participación en el astillero, una participación que, ha reconocido, ha bajado al subir el precio del crudo haciendo que finalmente PEMEX no necesitase todos los buques que tenía proyectados. García COstas aseguró que "a nosotros ese es un tema que no nos está salpicando porque es una pelea entre los nuevos dirigentes que han llegado a Mexico y a PEMEX y lso antiguos gestores de PEMEX, pero la realidad es una coincidencia que el director general de PEMEX esté procesado, según conozco por la prensa porque otra cosa no me llega, [...] aunque parece que hay algún tema de corrupción" y continuó explicando que "PEMEX llegó en un momento clave con carga de trabajo bajo el brazo, pero la caída en los precios del barril de petróleo hizo que dejase de explotar los pozos más profundos porque no les resultaba rentable".