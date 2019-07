Las colas y los enfados vuelven a la estación de autobuses por los recortes veraniegos de ALSA

Vuelven las quejas entre los usuarios de los autobuses de ALSA, la antigua Continental Auto, entre Guadalajara y Madrid. Desde el 1 de julio la empresa ha reducido los trayectos y esto está provocando problemas cada mañana en la hora punta en la estación de autobuses de Guadalajara.

María Fernández, que hace meses encabezó una petición de firmas reclamando mejoras en el servicio, explica en SER Guadalajara que han reducido las frecuencias antes de que los usuarios se hayan marchado de vacaciones. "Es verdad que en verano viaja menos gente, pero es algo progresivo, no todo el mundo se va el 1 de julio de vacaciones, y por ahora no se nota un descenso de viajeros".

La escena estos días es la de largas colas, gente teniendo que acudir mucho tiempo antes para coger el autobús y otros muchos que se quedan en tierra, con los consiguientes enfados. "En hora punta, desde las 06:30 había uno cada 10 minutos, pero ahora no, y eso hace que mucha gente se quede en tierra. Cuando yo he llegado había 40 personas ya esperando que no habían podido coger el anterior, y eso provoca enfados y problemas normales en estos casos".

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, muchos usuarios han empezado a poner reclamaciones, pero de momento no han obtenido respuesta.