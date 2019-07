Una vergüenza que mañana veremos normal

Les voy a contar una historia que dispara todas las alarmas cuanto menos, alerta que traslada Comisiones Obreras. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo que se llama la AIREF, que en teoría es un organismo independiente, ha elaborado un informe sobre Correos. En el documente se dice que Correos mantienen sus recetas de suprimir miles de oficinas, eliminar el reparto de correspondencia, suprimir servicios incluidos en el Servicio Postal Universal y despedir a la mayor parte de su plantilla. El sindicato ha calificado estas medidas de propuestas letales para un servicio público pero también para la España Vaciada, porque... la reducción de servicios y de personal... ¿dónde se produciría? Pues en los pueblos.

Según la interpretación de Comisiones Obreras, advierte de que los recortes en Correos supondrían, de producirse, en Soria el despido de 45 trabajadores y el cierre de 4 oficinas de un total de 11.

Ahora es el servicio postal público el que se podría eliminar en muchos puntos del medio rural. Las oficinas de Correos.

Localidades como Berlanga de Duero, Vinuesa, San Esteban de Gormaz, Arcos de Jalón, y todas las de menor población, podrían suspendida su atención a los ciudadanos y empresas, que tendrían que desplazarse decenas de kilómetros para acceder a los servicios de Correos, como recoger un paquete o una citación médica, pagar facturas, enviar documentos o tramitar un burofax.

Esto... sería... con mayúsculas UNA VERGÜENZA, porque mientras desde las administraciones hablan de un Pacto de Estado contra la despoblación, mientras existe un comisionado por el reto demográfico, mientras Sánchez habla de crear un ministerio que se encarga del problema, mientras en la Junta de Castilla y León también quieren dedicar una consejería a la despoblación... ahora una empresa del Estado, una empresa pública, sería la primera en abandonar el medio rural si se cumplen las previsiones del informe de la IREF.

Correos, legalmente Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., es una empresa de capital 100% público, cuyo propietario es el Estado español y que funciona a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado. Es la mayor empresa pública existente en España, después de que los gobiernos de los años 80 y 90 privatizaran el resto de empresas públicas potentes: Iberia, Endesa, y Telefónica, Argentaria.

Si Correos atraviesa problemas, del tipo que sea... que recorten personas y cierren oficinas en Madrid, o en las capitales de provincia grandes, pero que no toquen el medio rural donde recibir una citación o un paquete se convierte en un servicio social de extrema necesidad que ayuda a fijar población.

Que Correos es una empresa pública para lo que quiere, que sus trabajadores a menudo están afuncionariados en el peor sentido de la palabra, donde la estructura de trabajo de sus oficinas no permite preguntar a la persona de recogida por un envío, y donde el ritmo de trabajo es absolutamente lento.

Si Correos tiene problemas y pretende despedir a trabajadores y cerrar oficinas como dice la AIREF, el Gobierno es el primero que debería obligar a su empresa pública a no tocar de ninguna manera los pequeños pueblos, porque lo contrario es una hipocresía ya que produce náuseas. Náuseas que ya nos vienen de vez en cuando en los últimos días provocadas por el tráfico de nuestro voto electoral y que ahora se acrecientan con cosas como ésta.

Esperemos que todo esto que les cuento no llegue a producirse porque de lo contrario quedaría claro que los gobiernos no están haciendo nada contra la despoblación no porque no sepan cómo hacerlo, porque los expertos se lo están diciendo por activa y por pasiva, sino porque no les da la gana, porque en la España Vaciada no existe rédito electoral y ahora no están por la labor de enfrentarse al desequilibrio territorial, que no demográfico, territorial. Y que Correos, empresa cien por cien pública, salga corriendo del medio rural, sería en su caso un ejemplo más. Cansancio, cabreo, y decepción es lo que sentimos hoy. Pero ya mañana... lo veremos normal.