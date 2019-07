La Escuela Infantil seguirá abierta

El equipo de gobierno garantiza la continuidad de la Escuela Infantil ‘Aranda de Duero’. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han encontrado en una sentencia del TSJ de Castilla y León el encaje legal para que se pueda sacar de nuevo a concurso la gestión de estas instalaciones sin que tropiece con la llamada Ley Montoro, que impide a las administraciones locales asumir competencias que, en teoría, no son suyas. “Hay una sentencia con la misma problemática dónde viene indicar que la ley 8/2009 transfiere las competencias a los ámbitos municipales en el caso de aceptar tener escuelas infantiles; es el caso de Aranda de Duero y basándonos en esto, la competencia, que era uno de los problemas que tenía intervención y contratación para poder sacar el pliego para el que ponía reparo, está solucionada”, indica Emilio Berzosa, portavoz del grupo Popular, que asegura que “ya se ha terminado el pliego de prescripciones técnicas, se está preparando el administrativo y saldrá a licitación una vez terminado, este trámite, que se puede hacer a lo largo de la semana que viene, de manera que la siguiente ya se pueda publicar”.

Paralelamente, el Consistorio está trabajando en resolver también el problema que hay sobre la mesa de la escuela Allendeduero, un centro de titularidad municipal que lleva gestionando ASEMAR desde 2005, pero que ha decidido no continuar con ello. En este caso, no hay ninguna duda de que el Ayuntamiento tenga la competencia de este servicio, sobre todo basándose en un convenio de 2011 que así lo establece. Sin embargo, sí hay que realizar algunas cuestiones previas para hacer posible la continuidad. Una de ellas es llevar a pleno un reglamento común para estas dos instalaciones, que tendrán el mismo régimen de funcionamiento, tasas y demás. Es necesario también dotarlo de una partida económica y realizar un análisis de sostenibilidad financiera del servicio. Mientras se realizan estos trámites, el equipo de gobierno ha pedido a ASEMAR que continúe con la gestión en estos primeros meses del curso hasta fin de año. “Hemos estado hablando esta misma mañana con ASEMAR sobre la posibilidad de que ellos amplíen el servicio hasta el 31 de diciembre y así nosotros tener tiempo para adjudicar una licitación, que puede ser en octubre, en noviembre o en diciembre, pero siempre para dar continuidad y que los usuarios las familias estén tranquilas y puedan tener el servicio”, añade Berzosa, que asegura que desde ASEMAR “han sido muy receptivos”, aunque tendrán que estudiar la propuesta. Al Ayuntamiento le supondría un aumento considerable del coste, al pasar de los 12.000 euros que está aportando de ayuda a la asociación a unos 240.000 que supondrá en esta próxima etapa. Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno asegura que exigirá a la Junta que contribuya con el 35% que debería aportar según un convenio que hay para ello y que no está cumpliendo.