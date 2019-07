La Arandina quiere a 'Mezquita' como director deportivo

La primera gran novedad de la Arandina para la próxima temporada no afecta ni al cuerpo técnico del primer equipo ni a la plantilla de jugadores. La intención del club es crear el departamento de sectretaría técnica. Contar con una persona de reconocida y probada trayectoria en esa faceta para empezar a construir su nuevo proyecto deportivo es el primer reto. El objetivo, convenecer a Luis 'Mezquita' para que asuma esa responsabilidad.

Esta es una simple declaración de intenciones del club que ya le ha sido trasladada al actual responsable de la cantera de la Arandina. A partir de ahí, se abre una agenda de trabajo para llegar a puntos de encuentro que permitan cumplir este desafío y que sería la piedra angular del área deportiva del club. Y no será sencillo porque Luis 'Mezquita' es una persona tremendamente exigente que no va a consetir ingerencias en su trabajo y, atendiendo a sus anteriores etapas en clubes como Zaragoza o Cultural Leonesa en esta misma faceta, solo se le podrá convencer para que acepte si tiene libertad para trabajar y para tomar decisiones. En caso contrario, el club tendrá pocas posibilidades de éxito.

La situación no se va a demorar mucho porque el tiempo apremia. Se sabe que muchos futbolistas están valorando la posibilidad de seguir o lo de aceptar alguna de las propuestas que están recibiendo. Ha habido una primera toma de contacto con todos los jugadores para pedirles un mínimo de paciencia con el compromiso de que en los próximos días se les comunicará algo más preciso. La idea es mantener una buena parte del bloque pero ni se ha hecho ningún movimiento más ni se hará hasta no tener una respuesta de Luis 'Mezquita' con el que se hablará en profundidad en los próximos días.

La decisión sobre la continuidad del actual entrenador no ha variado un ápice respecto a la información facilitada por la Cadena SER el pasado miércoles. El deseo de la directiva era impulsar un relevo amparado en la libertad que le concedían las palabras del técnico de que el contrato era una mera formalidad que podía romperse sin consecuencias para ninguna de las dos partes si cualquiera de ellas entendía que era lo mejor. El término indemnización no lo contempla el club porque concede un valor a la palabra dada y, de no cumplirse, la Arandina opta por acabar el año de contrato que aún les vincula convencida de que el evidente deterioro de las relaciones en este último año pueda mitigarse.