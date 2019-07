Quejas por las oposiciones de Educación

El sindicato de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha celebrado esta mañana una asamblea en Castelló a raíz de las quejas que han recibido por la primera prueba de las oposiciones de Educación.

Multitud de opositores de la provincia de Castellón han lamentado el sistema de etiquetas que ha impulsado la Conselleria de Educación para garantizar el anonimato de las pruebas. En esta ocasión, Educación no permitía ningún tipo de identificación en los exámenes por lo que se impuso un sistema de etiquetas. Sin embargo, los aspirantes han explicado que las instrucciones no han sido claras y muchos han obtenido la un cero por no ubicar la etiqueta correctamente. Para la portavoz de STEPV, Sonia Ibáñez, esto es inadmisible.

Las quejas se refieren, además, a las diferencias de redacción entre los exámenes de castellano y valenciano. Según la portavoz de STEPV, quedarán muchas plazas desiertas porque ha habido menos cantidad de personas que han continuado el proceso que plazas hay convocadas en diferentes especialidades.