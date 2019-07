"Adelante Andalucía debe llenarse de contenido y de gente, y eso es lo que vamos a hacer"

Las formaciones políticas "se resetean" tras las tres convocatorias electorales que hemos vivido en los últimos meses y sus correspondientes campañas.

La intensa actividad no ha dejado tiempo para mucho más, pero ahora, con la perspectiva de lo experimentado, los partidos políticos empiezan a establecer sus estrategias de futuro.

En enero de 2017 , Podemos elegía a Nico Alcántara como Coordinador Provincial de la formación y a Patricia Carrascal como la responsable de Organización de Podemos en Córdoba, cerrando así un largo proceso de interinidad de la formación política aquí.

Ahora, pasadas las elecciones, a la vista de que no se han podido dar "las confluencias que hubieran sido lógicas", los dirigentes de Podemos se activan para conseguir acuerdos que no solo estén basados en la unión de siglas, sino que sean un proyecto común.

En declaraciones a Radio Córdoba, Patricia Carrascal admite que "les entristece que en Córdoba no se haya podido dar la confluencia". Aunque, acto seguido recuerdan que "esa confluencia va mucho más allá de la mera unión entre Podemos e Izquierda Unida".

En esta entrevista, repasamos sus planteamientos de futuro, que pasan por "llenar de contenido y de gente a Adelante Andalucía", y también por corregir errores del pasado que han generado mucha tensión interna en torno al a figura territorial y al liderazgo del Podemos.

Preguntados por si el futuro pasa porque Pablo Iglesias no esté al frente de Podemos, Nico Alcántara asegura que "nuestra organización ha pecado de hiperliderazgo, pero el fururo no creo que dependa de que sea o no Pablo Iglesias el que esté al frente". Esta organización necesita federarse".

Escucha aquí la entrevista completa con Patricia Carrascal y con Nico Alcántara en la que hablamos del futuro de la formación, pero también de otros asuntos como los motivos del desapego de los ciudadanos a la política.