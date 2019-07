Cuatro en el escaparate

El mercado de fichajes avanza despacio para el Deportivo. La máxima de "dejar salir antes de entrar" vuelve a cobrar protagonismo un verano más. Con 21 fichas en el primer equipo, hace falta espacio (físico y salarial) para moverse en el mercado. La dirección deportiva sigue trabajando apra marcar a sus objetivos para cuando llegue el momento, pero a día de hoy no parece que vaya a haber novedades en el corto plazo.

De todos modos, en la planificación de la plantilla, de esas 21 fichas hay 4 que son susceptibles de no vestir la blanquiazul la próxima campaña. Se trata de Mosquera, Edu Expósito, Fede Cartabia y Christian Santos. Ellos son los que podrían protagonizar alguna salida durante el mercado.

Edu Expósito parece la pieza más codiciada de la plantilla coruñesa. Con interés por parte y una cláusula que le permite jugar cedido en Primera si así lo considera, su futuro está en la máxima categoría, sea en propiedad o a préstamo. Aun no hay oferta en firme del Éibar pero los armeros tienen previsto trasladar un ofrecimiento a Plaza de Pontevedra que en ningún caso debería bajar de los 4 milones para poder arrancar a Edu de A Coruña.

El club ha establecido conversaciones con Pedro Mosquera. Un diálogo donde ha quedado claro que ninguna de las partes está a gusto con la actual situación. Ni el Dépor pagando una ficha importante cuya relevancia no tiene traslado sobre el césped, ni el propio jugador con el poco protagonismo en las últimas temporadas. Las partes trabajan buscando una salida que sea satisfactoria para todos y parece que la solución más evidente podría pasar por una salida.

En el caso de Fede Cartabia club y jugador desean ir de la mano. El jugador no ve con malos ojos un nuevo destino siempre y cuando sea beneficioso para el Deportivo y para él mismo. Su ficha, siendo importante, es menor de la que recibía en Primera División.

Christian Santos es el cuarto jugador que podría protagonizar algún movimiento. Sus minutos de juego han sido notablemente inferiores a los esperados a comienzo de campaña. No tiene una ficha importante pero su salida liberaría un interesante margen salarial. El venezolano desea jugar y su agente estaría sondeando el mercado en busca de un equipo donde poder sentirse importante, algo que no parece posible en A Coruña.