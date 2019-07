"Tenemos la responsabilidad de dar un paso más y luchar por el ascenso"

Miki Villar, 'O Lóstrego de Nigrán', uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada en la SD Compostela seguirá el próximo curso a las órdenes de Yago Iglesias. En una entrevista concedida a Radio Galicia, afimó que tienen "la responsabilidad de dar un paso más y movimientos por el ascenso".

Sobre la temporada pasada, está "muy contento" con su rendimiento, aunque lamenta que faltó una "pizca de suerte" para lograr el ascenso, también algo de veteranía. En este sentido, confesó que le "llamaron mucho la atención" los movimientos que está haciendo el equipo, que también le motivaron a renovar.

"Me están gustando los movimientos. Hugo Sanmartín es muy buen jugador, Baleato es un jugador muy experimentado... me llaman la atención, también las no renovaciones, pero es trabajo de Casti, así que si cree que es lo oportuno, será la mejor decisión", reflexionó.

Miki Villar entrena por su cuenta para llegar en forma a una pretemporada que arranca el 15 de julio, y con un objetivo claro en mente: "el ascenso". "Me da igual quedar primero, segundo, tercero o cuarto, el caso es llegar al playoff y ascender", sentenció.

Escucha la entrevista completa aquí: