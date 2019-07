Antón Sanchez: "Martiño Noriega é un dos imprescindibles"

Antón Sánchez, el portavoz de Anova considera que En Marea fué una apuesta valiente de la que se siente orgulloso. En declaraciones a la SER Sánchez se muestra convencido de que los ciudadanos entienden las dificultades para mantener unido ese espacio político. En todo caso, el diputado de En Marea entiende que faltó capacidad de diálogo para mantener la unidad. Sánchez piensa ya en una nueva plataforma de cara a las elecciones autonómicas. Sobre la posibilidad de que ese nuevo proyecto esté liderado por el exalcalde de Santiago Martiño Noriega, no descarta nada, en su opinión Noriega es uno de los imprescindibles....." home, Martiño Noriega é un dos imprescindibles para mín pero dependerá de él tamén, nada mais que da súa decisión porque para min e para moitas e moitos no espacioo, para todos, é un refrerente, é unha persoa capaz de liderar espacios plurais e ademais unha persoa nova e creo que vai a ter un compromiso político de por vida"

Antón Sánchez quiere centrar el trabajo del prximo período de sesiones en las necesidades de Galicia y no en las discrepancias politicas.El portavoz de Anova cree que los problemas que provocaron el nacimiento de En Marea siguen ahí y que un instrumento similar es necesario........." para ter unha vivenda digna, un traballo, para non ter que emigrar do noso pais....esas cuestións tan importantes non van a vir só cun cambio de inquilinos nas institucións, non van a vir do propio réxime e ten que haber un cambio máis fondo. Na medida que sexamos capaces de construir unha alternativa para toda esa maioría social que quere cambios profundos pois poderemos ser esa solución para dentro dun ano nas eleccións galegas"

El líder de Anova añade que en el otoño, esa formación política celebrará la asamblea en la que tomarán decisiones sobre su futuro.