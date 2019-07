Vicent Torres: "Espero que no haya retrocesos en Ibiza con el nuevo gobierno de derechas"

El socialista Vicent Torres deja hoy la presidencia del Consell y lo hace pidiendo al nuevo gobierno entrante que no paralice los proyectos que tienen en marcha y esperando que no se den pasos atrás en la sostenibilidad del modelo turístico y territorial.

Vicent Torres confía en que "el gobierno de derechas no retroceda" en lo que asegura se ha conseguido en estos cuatros años en los que la institución ha estado en manos de PSOE y Podemos… Explica que el Consell queda en una situación económica saneada y con numerosos `proyectos en fase de contratación, que espera no se paralicen. En este sentido, habla de los previstos en sa Coma como la Escuela de hostelería. La escuela oficial de idiomas el circuito de motocrós entre otros, inversiones en la red viaria como el nuevo proyecto del primer cinturón de ronda o los de reforma de carreteras como la de Sant Josep o Sant Antoni. También se refiere a las inversiones previstas a través de los ayuntamientos como la remodelación de la bahía de Portmany o la nueva depuradora de Portinatx , así como los proyectos a cargo del Impuesto de Turismo Sostenible,.

Otro proyecto que ha destacado es la nueva concesión del Transporte Público, un concurso que ya está avanzado porque cuentas con los pliegos redactados y que está pendiente únicamente de la aprobación definitiva del Plan de Transportes... También habla de la ITV, un servicio que ha dado muchos quebraderos de cabeza y que según dice Torres cuenta ya con el proyecto de dos ITV móviles y se ha desbloqueado la construcción de una segunda estación gracias a la modificación del PTI... Así que ahora dice el todavía presidente que el nuevo gobierno ya tiene todos los instrumentos para crear las nuevas estaciones.

Respecto al modelo económico asegura que se ha avanzado “enormemente” en la desestacionalización y en un modelo turístico y territorial sostenible, con "unas temporadas que han sido las mejoras de la historia”.

Renuncia en el grupo socialista

Torres será el portavoz del grupo socialista. Un grupo que finalmente estará compuesto también por Marta Díaz, Víctor Torres y Vicent Tur que iba en el número cinco de la lista ya que la número 4, Olga Egea ha presentado su renuncia por motivos personales y ni siquiera tomara posesión