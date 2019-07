Lanzan piedras contra una visita turística en Jaén

Los participantes en una visita turística en Jaén sufrían este jueves por la noche una agresión con lanzamiento de piedras. El incidente se produjo en la plaza de Santiago de la capital jiennense, en pleno casco antiguo. Así lo ha denunciado Kevin Izquierdo, gerente de Cláritas Turismo, quien precisamente realizaba la visita turística.

Poco después de las once de la noche se desarrollaba una vista nocturna especial para alumnos de bachillerato, todos ellos menores y llegados desde muchos puntos de la geografía española. Tras salir del Refugio Antiaéreo, ubicado en la calle Almendros Aguilar, el guía turístico se disponía a explicar el bello entorno de la ciudad y las vistas al Castillo de Santa Catalina.

Fue entonces cuando un grupo de personas, ubicadas en la plaza de Santiago, comenzó a lanzar improperios e insultos contra el guía y los visitantes, algo que intentó atajar la propia empresa de turismo con el sistema de megafonía que portaban. Esto no impidió, según Kevin Izquierdo, que la visita guiada continuara. Hasta que empezó la agresión con piedras.

"La guinda del pastel es que empezaron a lanzar piedras. Por fortuna, no pasó nada más. Es verdad que una de ellas le dio en el pie a un muchacho, otra quedó cerca de una joven y hubo otra que iba dirigida a mí, pero dio en un contenedor. En ese momento decidí cortar la visita, y automáticamente nos trasladamos de lugar continuándola posteriormente".

El gerente de Cláritas Turismo explica que se llamó a la policía local con la intención de disuadir a los agresores. Califica de "lamentable la situación" y confirma que "no ha sido un caso aislado", ya que denuncia que a veces se producen este tipo de situaciones en el casco antiguo.

El Ayuntamiento tranquiliza

El concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, restaba importancia a esta situación y confirmaba que la seguridad en el casco antiguo de la capital es total. Tranquilizaba a turistas y vecinos y explicaba que éste solo es un caso aislado, algo que podría suceder en cualquier otro punto de la ciudad.

"Hay situaciones que no creo que sean una constante. Yo las considero como situaciones de orden público. No creo que haya grandes problemas de seguridad en estos barrios, si bien hay que trabajar de acuerdo con las asociaciones y los vecinos. Es muy importante trabajar con la gente que va a recibir a los turistas. Ahora mismo, por desgracia, no tenemos un turismo masivo. Pero si vamos subiendo en este aspecto, hay que hablar con la gente del entorno para intentar que esto no suceda", ha dicho Higueras.