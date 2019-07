Alberto González, entrenador del Real Jaén: "Mi reto no es conseguir 101 puntos sino ascender"

Cuando aún no ha terminado la relación laboral con Germán Crespo, al que todavía le queda un año de contrato, el Consejo de Administración del Real Jaén ha presentado a otro entrenador para coger el mando del equipo con el objetivo de conseguir lo que no se pudo lograr la pasada campaña, ascender de categoría. Tras hacer una magnifica liga regular, de nada sirvió, ya que no se pudo lograr el ascenso del equipo.

Alberto González ha entrenado las últimas 4 temporadas al Ejido 2012 tanto en tercera como en Segunda B además de al Loja y en las categorías inferiores del Málaga C.F.

El nuevo técnico jiennense llega al Real Jaén con su equipo de trabajo. José Reina, como segundo entrenador y su preparador físico, Juan José Rico.

La idea de Alberto González pasa por hacer una mini pretemporada en un lugar de concentración con el objetivo de que los jugadores se conozcan e ir haciendo grupo. Todo comenzará el próximo 17 de julio donde se simultanearán los entrenamientos con los partidos de preparación con rivales, a priori, de superior categoría y donde todos los jugadores tengan su oportunidad de competir.

Por otra parte, el nuevo entrenador dice conocer a los jugadores que formaron parte de la plantilla anterior como es el caso de Ocaña que estuvo a sus órdenes dos temporadas.

En los próximos días se irá perfilando la pretemporada y la contratación/renovación de jugadores para una plantilla que no sea demasiado amplia según declaró Alberto González.