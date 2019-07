Apuesta por la colaboración entre el Ayuntamiento de Jódar y el IAJ en políticas de juventud

Visita del coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Daniel Sánchez, a Jódar, para mantener una reunión con el concejal de Juventud, Antonio Jesús Díaz Raya, en la que abordan cuestiones locales vinculadas al ámbito de la juventud.

Confirmaban, ante nuestros micrófonos, buena sintonía entre ambos, “Al haber compartido periodo universitario, al frente, cada uno, de distintas asociaciones de alumnos”.

El concejal, Antonio Jesús Díaz, declaraba, “…Hemos hablado de lo que más no importa, de la juventud, de la gente joven de nuestro pueblo. Hemos abordado diversos temas, como son las líneas de subvenciones que el IAJ pone, a lo largo del año, a disposición de ayuntamientos y asociaciones juveniles. Hemos hablado también de otros temas, como el tema sexual entre los jóvenes, que es un tema que está muy candente, muy importante, que debe de seguir estando ahí. Hemos hablado de aportar, aquí, muchas actividades, de traer, desde el IAJ, de formación o líneas de subvención que nos permitan hacer eventos para los más jóvenes, y seguir trabajando… Mantener las líneas de trabajo que se han venido manteniendo hasta ahora…”.

No llegaba a concretar ninguna propuesta, el concejal, en cualquier caso abierto a cualquier tipo de subvenciones, “… Vamos a traer actividades juveniles, como pueden ser jornadas de convivencia, entre jóvenes, que nos permitan conocernos más, interactuar más entre nosotros. Y, en definitiva, salir más de lo típico, al margen del botellón y no salir de ahí. Hay muchísimos tipos de ocio que hacer, tenemos muchísimos tipos de ocio en Jódar. Se me ocurre un ejemplo claro, la Asociación Quimera, que funciona en el Centro de la Juventud, que ofrece una serie de juegos de mesa, formas de ocio distintas a lo habitual. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Ofreciendo a los jóvenes, y yo me incluyo, algo más allá del botellón. No puede ser salir un viernes o un sábado e ir solamente a eso. Hay muchísimas cosas que hacer en Jódar, en la provincia, muchísimos sitios que visitar, tenemos muchos rincones que conocer, empezando por nuestro pueblo y siguiendo por nuestra provincia. Y tenemos que inculcar a nuestros jóvenes, esas ganas de ir a un ocio alternativo al que conocemos actualmente…”.

El coordinador provincial del IAJ, Daniel Sánchez, reiteraba el compromiso y colaboración entre ambas administraciones, Ayuntamiento de Jódar y Junta de Andalucía, “… Las líneas de trabajo, que estaban marcadas se van a mantener. Vamos a intentar mejorar en los aspectos de la formación y de la organización que había antes. Pero, en definitiva, esencialmente, las líneas de actuación van a ser las mismas, al menos en este 2.019. Quizá para 2.020 le queremos dar un nuevo matiz. Pero en este año se mantienen. Las subvenciones principales son las de los ayuntamientos y asociaciones juveniles. Le he planteado, de cara al curso que viene, Jódar se haga eco de esta convocatoria de subvenciones en este municipio, para políticas de juventud. Siempre es bueno que a nivel provincial se financie al ayuntamiento, y nosotros estamos dispuestos a ello. Para este verano vamos a poner en marcha una campaña que ya existía, no es algo nuevo, que es la campaña de ‘Salud Sexual’. Para poner un stand informativo, donde van a estar o bien ‘Fundación Triángulo’ o ‘Cruz Roja’, en un día en el que haya actividad de relevancia en el municipio, fiestas en verano… Para informar a los jóvenes sobre su ‘Salud Sexual’, sobre las enfermedades de transmisión sexual, el uso del preservativo… En definitiva, de una buena calidad sexual. Esa es la primera actividad que vamos a poner en marcha, desde el IAJ en colaboración con el ayuntamiento de Jódar. Y luego, por supuestos, más ideas que se irán completando a lo largo del tiempo…”.

Le demandábamos propuestas en materia de empleo para los jóvenes, que, en muchos casos se ven obligados a abandonar tanto sus municipios, como la provincia, la comunicad e incluso el país, “… Va a ser uno de nuestros elementos. Nosotros, de cara al año que viene, dentro del programa ‘Código Joven’, que ya existía antes, que se hacían unos pequeños cursos de formación de una duración de unas cuatro horas. Queremos ampliarlos a más duración, para que tengan un certificado de personalidad, e incluir unos módulos que hablen de emprendimiento y de empleabilidad. Que le hablen de tú a tú a los jóvenes, que hable de que se van a encontrar cuando salgan al mercado laboral, de cuáles son los tipos de contratos, de cómo ir a una entrevista de trabajo, de cuáles van a ser las preguntas que les van a hacer, cómo deben ellos afrontarlas… En definitiva, tenemos que estar con ellos, día a día, codo a codo con ellos… Yo soy de Jaén, a mi provincia la quiero mucho, y yo soy el primero que no quiere irse, por tanto, quiero que el resto de mis compañeros, que se han formado, además, en Jaén, y que Jaén les ha dado su formación. Que no se vayan fuera, porque, además, son talentos. Tenemos un talento joven enorme en la provincia. Y queremos que ese talento revierta, después, en el empleo de la provincia…”.