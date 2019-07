¿Qué pasa ahora con Madrid Central? Preguntas y respuestas

Madrid Central vuelve a su forma original desde este viernes. El juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha emitido un auto que paraliza de forma cautelar la moratoria de las multas en Madrid Central, tal y como habían solicitado este mismo viernes Ecologistas en Acción y Greenpeace en un recurso.

Pero, ¿esto en qué se traduce para los ciudadanos de Madrid? Respondemos a las preguntas básicas sobre la situación actual de Madrid Central.

¿Me pueden multar si entro ahora mismo en Madrid Central?

Sí. Las medidas cautelares anunciadas este viernes por el juzgado de instrucción número 24 de Madrid son de inmediato cumplimiento, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER cualquier vehículo que entre a la zona de bajas emisiones de Madrid sin la etiqueta ambiental CERO o ECO será multado desde el momento de la publicación del auto del juez.

¿Se puede recurrir el auto del juez?

Sí. De hecho, el propio escrito del juzgado de instrucción número 24 de Madrid da un plazo de tres días para que el consistorio de José Luis Martínez-Almeida "alegue por escrito lo que estime procedente".

Si he entrado en Madrid Central durante la moratoria, ¿puedo ser multado a posteriori?

No. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, no existe esta opción. Si entraste en Madrid Central durante la moratoria que estuvo en vigor desde el lunes 1 de julio hasta el auto del juez emitido este viernes, no serás multado.

¿Qué vehículos son los que pueden ser multados a partir de ahora?

Los mismos que eran multados hasta el 1 de julio: todos aquellos vehículos que no cuenten con los distintivos medioambientales CERO o ECO. Si posees un coche con etiqueta B o C solo podrás entrar a Madrid Central sin ser multado siempre que el trayecto sea para aparcar en uno de los parkings autorizados por el Ayuntamiento.

¿Cuánto ha durado la moratoria del Ayuntamiento del PP?

La suspensión en la emisión de multas promovida por el nuevo Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha estado vigente desde el lunes 1 de julio hasta la tarde del viernes 5 de julio en la que se ha emitido el auto del juez

¿Qué ha pasado con el recurso que presentó el PSOE?

Un segundo juez, en este caso el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid, ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por el PSOE sobre la moratoria de las multas. Entiende este juzgado que hay que escuchar previamente al Ayuntamiento de Madrid. Esta decisión contrasta con la suspensión de esta medida acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid, que sí ha estimado el recurso de Ecologistas en Acción y Greenpeace.

¿Qué opina la impulsora de esta medida sobre el auto del juez?

La que fuera responsable de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Manuela Carmena e impulsora de Madrid Central, Inés Sabanés, ha comentado en la Cadena SER que la moratoria del Ayuntamiento de Almeida "ha sido un caos" y "una medida tomada con absoluta falta de rigor y eso se refleja en la sentencia".

"Se pueden mejorar las cosas, claro que se pueden, pero no puedes cargarte Madrid Central, que es lo que había detrás de la moratoria", ha dicho Sabanés.