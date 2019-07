Igea critica la "dejadez" de la gestión sanitaria de la anterior Junta

El líder de Cs en Castilla y León Francisco Igea criticó hoy en una visita a Barruelo de Santullán (Palencia) la “dejadez” del antiguo Ejecutivo autonómico en materia de Sanidad y, reconoció que “no será fácil” asumir esta área, dentro del futuro gobierno de coalición con el PP en Castilla y León, dada la deuda que acumula la cartera de Sanidad en la Comunidad.

“Hay que hacerse cargo de un departamento con más de 4.000 millones de presupuesto y con una gran deuda, por eso no será fácil. En las dos últimas legislaturas no se ha hecho nada, sobre todo a este respecto, por eso no será fácil. Hay que esperar a que tomemos posesión pero, no somos magos, sino solamente políticos”, dijo, momentos antes de participar en una reunión con el alcalde y representantes de la Plataforma por la Sanidad del Valle de Santullán, que reivindica la recuperación de sus guardias médicas en la localidad, un año después de su supresión.

Precisamente, Igea, en declaraciones recogidas por Ical, explicó que este encuentro sirve para conocer de primera mano la situación de esta comarca, en la que viven más de 2.000 personas, y para analizar cómo solventar este problema al que, apuntó, deberán dar solución, ya que “la prioridad tiene que ser escuchar a los ciudadanos”.

Aunque aún se desconoce quién será el nuevo consejero de Sanidad, para el líder de Cs, un problema como el de las guardias médicas de Barruelo de Santullán y su comarca, y otros conflictos abiertos con la atención médica en medio rural de Castilla y Léon requieren de una solución porque, “aunque la situación sea la misma en muchos sitios, habrá que tener en cuenta circunstancias como las de la Montaña Palentina, que tiene muchas peculiaridades de acceso a este servicio, sobre todo en invierno”.

Con este encuentro con representantes de la plataforma y los alcaldes de Barruelo y Brañosera, Igea cumple el compromiso que no pudo llevar a cabo durante la campaña electoral de visitar Barruelo para conocer la situación de su centro de salud. “Teníamos una deuda antigua, y cuando recibí la carta el lunes accedí a venir porque lo primero que tenemos que hacer es hablar y escuchar”, concluyó.