Más de 300 triatletas participarán el IX Triatlón Ciudad de Palencia

El domingo 14 de julio, a partir de las 10:00 horas en la Plaza de Pio XII, se disputará el IX Triatlón “Ciudad de Palencia”, organizado por el Club Triatlón Palencia en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes.

Por noveno año consecutivo se celebra en la capital palentina una de las mejores pruebas de la zona, pasando de la modalidad olímpica como en años anteriores a una de doble modalidad. Por un lado, estará la prueba de “promoción” distancia asequible para cualquier persona que esté iniciándose en este deporte, o gente deportista que quiera hacer su primer triatlón, y por otro la prueba “sprint” ya más estandarizada en este mundillo.

La Junta Directiva ha tomado buena nota de las peticiones de los participantes de años anteriores, y por ello, en este año, se han mejorado ciertos aspectos, a los que hay que sumar duchas al finalizar la prueba en el Parque Isla Dos Aguas, guardarropa y una excelente bolsa de corredor que cuenta con la camiseta conmemorativa, una consumición en el Bar Pio XII, gorro de silicona para la competición y avituallamiento final.

El coste de la inscripción de la prueba de promoción será de 10€ para deportistas federados y de 15€ para los no federados y la prueba sprint 15€ federados y 25€ no federados, este sobrecoste para los atletas no federados es por la necesidad de darles la licencia de un día, para poder cubrir cualquier eventualidad.

El nivel de participación será de un máximo de 120 triatletas para la prueba de promoción y de 240 para la prueba sprint, donde tenemos las esperanzas de cubrir todas las plazas, y más viendo la aceptación que tuvo este año el duatlón, donde llenamos todas las plazas a falta de 15 días.

Aparte de eso, hemos querido destacar la actuación de las chicas, dando la salida de éstas seis minutos antes que los chicos, así ellas se sentirán más participes del espectáculo, no siendo relegadas a llegar las últimas.

La distancia a cubrir por sectores para la prueba de “promoción”, será de 375 metros a nado por el Rio Carrión, 10 kilómetros de bicicleta y por último 2.5 kilómetros de carrera a pie por el Paseo del Salón y para la prueba “sprint” 750 metros a nado por el Rio Carrión, 20 kilómetros de bicicleta y por último 5 kilómetros de carrera a pie por el Paseo del Salón.

También nos gustaría poner sobre aviso a los vecinos de la ciudad, notificando el corte de las carreteras P-901 desde las 10:00 hasta las 11:00 y desde las 12:15 hasta las 13:30 aproximadamente, para que escojan rutas alternativas.

Se dará a todos los triatletas un avituallamiento durante el sector de carrera, y otro al acabar la prueba, con agua, Coca Cola, Aquarius, y como no, fruta que daremos plátanos, melones y sandías, a cargo de nuestro patrocinador Frutería Mari Cruz, situada en la avenida Cardenal Cisneros.

Habrá medalla en la prueba de promoción para los 3 primeros clasificados NO FEDERADOS y para los tres primeros/as clasificados FEDERADOS; en la modalidad sprint, para los tres primeros clasificados de la carrera y para los tres primeros de cada categoría, tanto en masculino como en femenino: junior, sub-23 y veteranos I, II y III y absoluta, sin olvidarnos del premio al mejor club de la prueba.

La prueba promoción dará comienzo a las 10:00 horas para las chicas y 10:04 para los chicos y la prueba sprint a las 12:15 para las chicas y 12:21 para los chicos federados y a las 12:22 los no federados.