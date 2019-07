Juán Domínguez rompe su silencio

Juan Domínguez rompe su silencio en la SER. El que fuera entrenador del Real Unión había permanecido callado por respeto desde que fuera destituido como entrenador del club irundarra, y ahora decide volver a hablar y contar sus sensaciones, justo antes de comenzar un nuevo proyecto volviendo a Zubieta para trabajar en la cantera de la Real Sociedad como entrenador del segundo equipo juvenil.

"Cuando el Real Unión logró la salvación en Segunda B sentí alivio, como cualquier seguidor de Irun. A corto plazo no me planteo volver allí, pero no me cierro nunca ninguna puerta, en el futuro ya se verá. Sentía que podía sacar adelante esa situación, me sentía preparado y veía que los jugadores también lo estaban. Me sorprendió su apoyo, y lo agradecí mucho. Es un orgullo y una responsabilidad que te llame la Real para trabajar en Zubieta, un lugar al que iba cada día durante doce años cuando era jugador", explica Juan Dominguez en la SER.