Alex Remiro: "Tengo un hambre que no te puedes ni imaginar"

Alex Remiro rompe su silencio. Por fin. El portero de Cascante pasa página de su complicado último año en el Athletic de Bilbao, donde estuvo relegado al ostracismo porque no quería renovar su contrato al tener claro que este verano sería nuevo jugador de la Real Sociedad. Superado todo eso, y con el anuncio de su fichaje por el club txuri-urdin ya oficial desde la semana pasada, Remiro aterrizó en San Sebastián con una sonrisa de oreja a oreja, dispuesto a volverse a poner los guantes y a debutar en Primera división, algo que no pudo llegar a hacer vestido de rojiblanco. El meta de Cascante visitó Anoeta y conoció por dentro las instalaciones de Zubieta, acompañado en todo momento de Roberto Olabe, el Director de Fútbol de la Real y principal 'culpable' del arriesgado paso que decidió dar a lo largo de este último año. En ningún momento dejó de sonreír, consciente de que el fin a su complicado último año llega a su fin y de que se le abre en el horizonte una nueva etapa ilusionante que afronta "con mucha hambre", como señala en la web de la entidad donostiarra en las que son sus primeras palabras después de su criticado paso del Athletic a la Real.

Porque Remiro no duda en hablar de lo que ha pasado, de su último año, nada fácil en lo personal por mucho que fuera una decisión y una apuesta muy personales, y tampoco elude reconocer que ahora tiene por delante una ardua tarea para justificar su polémica decisión y para convencer a la afición realista, que está muy expectante con su fichaje, pero también ojo avizor, por aquello de que aún no haya debutado en Primera división, y a pesar de ello vaya a ser el inquilino de su portería esta próxima temporada. "Ha sido una año diferente, en el que aparte de prepararme físicamente, me he preparado mentalmente, y creo que con ayuda de personas que están capacitadas para el trabajo psicológico, el trabajo diario y el control de las emociones, creo que he mejorado mucho en ese aspecto, y tengo muchas ganas de venir y ponerme a prueba", explica el meta de Cascante sobre todo lo que ha pasado en este último año.

Remiro también se refiere a las dudas que había con su fichaje y de todo lo que se ha dicho sobre él en el último año. Evidentemente, lo escuchaba todo, pero no podía hablar, y ahora por fin puede hablar, aunque se muestra bastante suave en sus declaraciones, aunque con un punto reivindicativo. "Se ha hablado mucho de si iba a venir o no, de si estaba preparado o no, y yo lo único que he hecho ha sido prepararme mucho para esto, y tengo un hambre y unas ganas que no te puedes ni imaginar de verme y de demostrar para esa gente que tiene ese duda, que pueda estar un poco más tranquilo". También es consciente de qie el movimiento que planea hacer la Real con su portería generará muchos comentarios, porque apuesta por un joven como Remiro sin experiencia en Primera para dejar salir a otro portero que ha ocupado su portería los últimos años, con más buenos momentos que malos, como es Gero Rulli, meta experimentado en la élite y que, incluso, recibió la llamada de la selección absoluta argentina. "Los últimos años los porteros de la Real han estado a un gran nivel y yo tengo muchas ganas de que cuando pase el tiempo la gente pueda decir que yo también he estado a la altura", señala muy seguro de sí mismo.

También se refiere Remiro a sus nuevos compañeros en la Real. "Es un equipo joven que motiva, bastantes caras nuevas, un buen vestuario y eso da muchas ganas de comenzar y ver hasta dónde podemos llegar". Y se muestra ambicioso en cuanto a objetivos, aunque si concretarlos. "Creo que el equipo que se está haciendo tiene muy buenos jugadores, jóvenes y con mucha hambre, y con calidad, y podemos aspirar a grandes cosas, por lo menos dar la cara en todos los partidos, y que nadie nunca nos pueda decir nada". Y hace una definición de cómo es como portero, como una especie de tarjeta de presentación para quien no le conozca. "Yo creo que soy un portero tranquilo, me gusta tenerlo todo controlado, soy bastante meticuloso, me gusta hablar y comunicarme con mis compañeros, tengo mi punto de atrevimiento, y es una buena mezcla". El meta de Cascante hizo estas declaraciones en su visita a Anoeta, desde donde se dirigió a Zubieta, donde pudo conocer a Imanol Alguacil, su nuevo técnico, que le saludó con un cariño abrazo, mientras se interesaba por cómo estaba. "¿Qué tal? ¿Todo bien?", le pregunta el oriotarra. Remiro respondie "bien" con esa sonrisa en la cara que no se le quitó en todo el tiempo que duraron sus primeros pasos en San Sebastián como jugador de la Real.