Canales: "Juanmi será importante para nosotros, lleva el gol entre ceja y ceja"

El nuevo Betis de Rubi ya ha comenzado a trabajar. Con la ausencia de varios internacionales, los futbolistas disponibles han pasado esta mañana los preceptivos reconocimientos médicos y esta tarde se desplazarán a Montecastillo para iniciar desde mañana sábado y hasta el día 15 el primer stage de la pretemporada. Entre esos futbolistas está Canales, ya recuperado -asegura- de la lesión de tobillo que le impidió acabar bien la pasada temporada y con mucha ilusión por el nuevo año.

Además, Canales tendrá a un nuevo compañero y amigo en el vestuario, Juanmi, con el que se entendió a la perfección durante su etapa como jugador de la Real Sociedad: "Llevo todo el verano hablando con él y está muy ilusionado con esta nueva etapa. Es un chico muy trabajador, que se cuida mucho y que nos va venir muy bien. Lleva el gol entre ceja y ceja. He tenido la suerte de jugar con él, es con el jugador que mejor me he entendido tanto dentro como fuera del campo y espero que este año vuelva también esa conexión que nos dio muchos goles", dijo el cántabro.

Respecto a la nueva temporada, Canales mostró una gran ilusión: "Tenía muchas ganas de que llegara este día y empezar los entrenamientos en Montecastillo. Estoy muy ilusionado con esta nueva temporada, que es muy importante tanto para el club como para mí. Me siento muy preparado y quiero seguir creciendo y qué mejor que aquí, en un club que quiere seguir creciendo"

El centrocampista cántabro ejerció de hombre de club para referirse al hecho de que este año el Betis no va a jugar competición europea: "Sí que es verdad que este año no entramos en Europa y muchas veces el futbolista quiere eso pero, como es mi caso, veo a los compañeros de alrededor y se les ve a gusto. Ven la ambición del club, que se está trabajando para hacer un Betis más grande y seguir este camino. Muchas veces es más importante el proyecto que el jugar un año en Europa o no jugar".