Ayuntamiento y Conselleria extreman las precauciones para evitar nuevos cierres de playas

Las playas de la Malva-rosa y la Devesa han sido reabiertas al baño. La Conselleria de Medi Ambient ha dado su visto bueno después de que los análisis realizados por el ayuntamiento dieran unos niveles óptimos de agua.

El concejal Sergi Campillo, que en la anterior legislatura se encargaba de esta área de playas, ha pedido disculpas a todos los bañantes y ha recordado que las administraciones públicas deben garantizar la buena calidad del agua. Ha asegurado Campillo que los niveles de hoy son muy buenos y que los niveles de la bacteria que obligó a cerrar ayer las playas son próximos a cero.

Fuentes de la Conselleria de Medi Ambient han confirmado a la Cadena SER que la Dirección General de aguas ha extremado las precauciones, haciendo análisis cada día al agua de todas las playas de Valencia. La Conselleria descarta que las bacterias fecales pudieran venir de un crucero y continúa investigando las causas. La semana que viene se conocerán más datos sobre el origen de estos vertidos ya que hasta ahora los análisis realizados para buscar las causas no han dado resultados concluyentes. Aunque no se puede confirmar que este cierre está relacionado con los anteriores, esta es la tercera vez en un mes que se ha izado la bandera roja en playas de la ciudad de Valencia.

Por su parte la portavoz del Consell, Mónica Oltra, prefiere no especular sobre las causas, y señala que se continua analizando el agua. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, no cree que la situación vaya a afectar a las reservas, porque la Comunitat es líder en banderas azules, pero añade que hay que concnetrar esfuerzos en detectar dónde está el origen, es a eso a lo que hay que dedicar tiempo y recursos, y no a debatir sobre la tasa turística.

El diputado de Ciudadanos Eduardo del Pozo ha exigido al Consell que ponga soluciones al riesgo de residuos microbiólogicos y vertidos encontrados en las playas de Valencia. Del Pozo ha preguntado qué medidas contempla el Gobierno valenciano para prevenir y evitar que vuelva a ocurrir esta situación, y pregunta también si el Consell se ha planteado cómo puede afectar esta situación al turismo. Además, ha denunciado que, aunque la costa valenciana cuenta con 500 kilómetros, solo se ha dispuesto a cinco técnicos para controlar la calidad de las aguas.

La presidenta de la Federación Valenciana de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, pide que se destinen todos los medios necesarios para que se localicen las causas que han provocado la presencia de la bacteria, para evitar que se repita en los próximos días.